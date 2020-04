Feliciano López da una feliz noticia: "Mi madre, enfermera de profesión, ha superado el Covid-19"

Feliciano López está contento y no es para menos. ¿El motivo? Su madre. El tenista confesó hace semanas que su primogénita, Belén, quien es enfermera de profesión dio positivo en coronavirus.

"Mi madre, enfermera de profesión que ha superado la Covid-19 gracias a Dios, está deseando volver a su trabajo porque dice que ella ha escogido esa profesión y hacen falta muchas manos en estos momentos en su hospital", explicó.

Una buena noticia para el tenista y su familia. Por eso, quiso aprovechar el momento para dedicarle unas emotivas palabras a través de sus redes sociales, algo casi inusual en el deportista, quien no es muy asiduo a hablar de su vida privada.

"Cuando empecé a competir y perdía un partido, la decepción era tremenda y ella muchas veces me decía: Hijo, es un partido de tenis, los dramas de verdad son los que veo yo en el hospital. ¡Gracias, mamá, por abrirme un poco los ojos! Confieso que en las derrotas más duras esas palabras me han ayudado a relativizar lo que significa perder un partido", comentó.

Además, Feliciano quiso echar la vista atrás y recordar el momento en el que tuvo que abandonar su casa a los catorce años para dedicarse a su carrera profesional. "Por un lado me daba miedo irme de casa tan joven, pero por otro lado veía a otros jugadores. Me tranquilizaba y me daba esperanza. Era la oportunidad de mi vida. Pero con 14 años no tenia la madurez de esas cosas. Mi madre lo pasó muy mal porque al final estábamos a 600 kilómetros. Una vez que estaba allí yo era feliz".