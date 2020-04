Detingut per saltar-se el confinament a Almassora amb un vehicle robat

Els Guàrdies Civils, quan es trobaven prestant servei en prevenció del compliment del Reial decret de l'Estat d'Alarma per a verificar els desplaçaments que es realitzen, van albirar una furgoneta el conductor de la qual va ser reconegut immediatament, ja que ja havia sigut detingut dies anteriors per la comissió d'un delicte de sostració de vehicle.

Els agents van intentar donar l'alt al vehicle per a realitzar les comprovacions oportunes pròpies de la situació actual, encara que l'home va fer cas omís dels senyals indicats i va posar el vehicle a gran velocitat per una de les artèries principals de la localitat d'Almassora.

La Guàrdia Civil va tractar de localitzar aquesta persona i va trobar el vehicle estacionat en un carreró, amb la porta del conductor oberta. Després d'inspeccionar les proximitats del lloc, els agents van observar que en la zona d'un barranc es trobava l'herba amb signes d'aixafament recent que els van portar fins a l'home, qui es trobava amagat entre l'herba. En ser descobert, va tractar de fugir novament, però van aconseguir agafar-ho.

Una vegada consultats les dades del vehicle que conduïa, els agents van poder comprovar que havia sigut denunciada la seua sostració uns dies abans en la localitat de Borriana.

Per aquests fets es va procedir a la detenció d'un home de 38 anys per un suposat delicte de conducció temerària, un altre de resistència i desobediència a agent de l'autoritat i un altre de sostració de vehicle. A més, va ser informat que anava a ser proposat per a sanció administrativa per l'incompliment de les mesures ordenades en el Reial decret 463/2020 de l'Estat d'Alarma.

Després d'haver sigut posat a disposició judicial, el jutjat de guàrdia va decretar el seu ingrés a la presó.