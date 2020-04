El Ayuntamiento de Santander reconsidera el presupuesto que ahora es "papel mojado"

En una rueda de prensa telemática, Ceruti, que asegurado que la gestión municipal directa de la crisis está siendo "extraordinaria" y el "tono político" de todos los grupos "admirable", ha abogado por eliminar de las cuentas públicas "todo lo que no es imprescindible".

En este sentido, y una vez aseguradas las necesidades vitales básicas, Ceruti considera "imprescindible" conservar el tejido económico. "Todo lo que genere actividad económica se debe mantener", ha subrayado.

Al respecto, ha calificado como "buena noticia" el anuncio del "compromiso" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit de 2019 y los remanentes de años anteriores en el proceso de desescalada, que además en el caso de Santander es una cantidad "importante", 20 millones de euros de superávit.

Ceruti se ha congratulado de esta "posibilidad" pero ha subrayado que estos fondos deben utilizarse para impulsar la actividad económica, puesto que de ella dependen los servicios sociales, y para "evitar que mueran las empresas". "Para evitar el drama social hay que sacar la situación económica adelante", ha advertido reiteradamente.

Con todo, el concejal ha reconocido que la situación actual es "como un puzzle en el que todas piezas están encima de la mesa pero desordenadas; todavía no podemos tomar decisiones sin saber de qué dinero vamos a disponer y tampoco las necesidades futuras".

"Hay que plantearse todo lo que hay que cambiar en el futuro, que exigirá la aportación de todos: los sindicatos, los jefes de servicio, la sociedad civil...", ha señalado.

DESESCALADA, CRUZAR LOS DEDOS

Por otra parte, sobre el proceso de desescalada, Ceruti ha dicho que no tiene información sobre si está haciendo "algo concreto" en Santander, aunque ha asegurado que todas la administraciones están "mano a mano empujando en el mismo sentido", y ha sostenido que debería haber y probablemente habrá mesas interadminstrativas para abordar este asunto con representación municipal.

Sí ha dicho que no tiene "ni la menor idea" de las medidas de apertura y que tiene "muy poca información sobre la situación real en términos sanitarios de la propia epidemia como para tomar decisiones sin tener esa información".

Preguntado específicamente por las previsiones en la hostelería santanderina, con cuyas asociaciones empresariales el Ayuntamiento está en contacto "permanente", Ceruti ha dicho que "lo único que podemos hacer ahora es cruzar los dedos" y que las instrucciones de desescalada que se den desde el Gobierno central sean "rápidas y permitan que haya actividad económica turística, que es tan importante para Santander y toda la región, este verano".

"Miramos al futuro cruzando los dedos, con la esperanza de que haya posibilidad de actuación y esto afecte lo menos posible" porque "toda afección al sistema económico supone sobrecarga del sistema de asuntos sociales y hay que ser conscientes de que nos estamos metiendo en una situación muy complicada", ha señalado, apuntando que el futuro de Santander y Cantabria dependerá de la graduación de las necesidades sanitarias y económicas que de el Gobierno en el proceso de apertura.

GESTIÓN MUNICIPAL Y PARTICIPACIÓN

Por otra parte, Ceruti ha destacado que la gestión municipal directa de la crisis ha sido "extraordinaria" y ha negado que se haya producido una "paralización" de la actividad sino que, al contrario, se ha "intensificado", especialmente en el ámbito de los Servicios Sociales, que se han enfrentado a limitaciones para la adquisición de materiales y a un incremento progresivo de las necesidades de los usuarios.

El edil ha dicho que "a cada paso se plantea una situación nueva" y el Ayuntamiento está respondiendo con herramientas de gestión, que van desde una para volcar las tareas de cada departamento, a 'Santander en casa', para ocio, formación y ayuda, o 'Santander responde', en pruebas pero que también será para ayuda ciudadana.

Por eso, en su opinión, se está dando "una respuesta satisfactoria sabiendo las actuales circunstancias".

Además, Ceruti ha destacado que el tono político en el Ayuntamiento está siendo "admirable", con la participación de "todos" en la Comisión de Seguimiento de la Crisis del COVID-19, que se viene reuniendo de forma semanal y telemática, que hoy celebra su cuarta sesión.

Aunque ha reconocido que aún no se ha llegado a un acuerdo sobre la incorporación de los sindicatos a los comités, el edil ha expresado la voluntad de acuerdo de su formación pues, aunque en su ya existe un foro válido, si otros partidos como el PSOE proponen alternativas que permitan la participación "nosotros las vamos a apoyar, no tenemos ninguna duda porque desde el principio queremos que pueda participar y aportar todo el mundo".

Al hilo y a preguntas de la prensa sobre si es buen clima político se extiende también a los socios de gobierno, concejal ha asegurado que "necesariamente" porque sería "ridículo pedir a los demás buen tono y que nosotros anduviéramos en nuestras cosas". Actualmente no hay "ningún problema con nadie, ni con la oposición ni con el Gobierno", ha reiterado.

Respecto a la recuperación de la actividad plenaria, el edil ha apuntado que en su modo no presencial plantea "dudas jurídicas" en cuanto a su ejercicio con plenas garantías, y no ha descartado la presencial en un lugar "con suficiente amplitud" que no estaría abierto a la participación pública.