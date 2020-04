Educación quiere facilitar "al menos una semana" la recuperación de la convivencia en las aulas

Así lo ha indicado Faci este martes, durante su comparecencia -por vía telemática- en Comisión de las Cortes de Aragón. Respecto al final de curso, el titular del ramo ha explicado que la educación "es un proceso continuo", "se tiene que favorecer la promoción de curso porque es la medida más adecuada para garantizar la igualdad de oportunidades" y "se debe poner al alumno por delante del sistema".

No obstante, el consejero ha hecho hincapié en que "habrá una evaluación donde se va a ver qué competencias se han adquirido, y no es un aprobado general", pues las competencias no adquiridas "serán objeto de recuperación".

Asimismo, Felipe Faci ha puesto el foco "en la preparación del curso siguiente", al que habrá que "dedicar un gran esfuerzo" y ha anunciado que se va a "poner en marcha un programa de gestión y recuperación emocional".

Y, en aras de "transmitir certezas y certidumbre en esta difícil situación", el consejero ha declarado que han "planteado un plan de descentralización de las pruebas de las pruebas de acceso a la Universidad (EVAU), que se celebrarán entre el 7 y el 9 de julio, y se ha trasladado un modelo de examen a alumnos y profesores". Además, ha adelantado que, "en los próximos días", lanzarán "un calendario de fechas de evaluación también para el acceso a ciclos formativos".

Por último, Faci ha hecho referencia a la Conferencia Sectorial de Cultura, que se celebró el pasado 16 de abril, y ha prometido que este ámbito "no va a ser el gran olvidado". De igual forma, en relación con el deporte, el consejero ha transmitido a los parlamentarios que el Centro Médico Deportivo "se ha puesto a disposición de los deportistas para atenderles de manera telefónica y online en el caso de que tengan alguna duda o cuestión de índole física".

INCERTIDUMBRES

Pilar Cortés, parlamentaria del PP, ha comunicado al consejero las "incertidumbres" que han dejado "los eufemismos y los tecnicismos" empleados por la ministra, Isabel Celaá, en sus últimas comparecencias para cuestiones como comunicar las instrucciones sobre el tercer trimestre "a la mayor brevedad posible" estando casi en mayo, la "flexibilización" de la exigencia, el número de asignaturas suspensas con las que se permitirá la promoción, el regreso a los centros o que no todas las autonomías se van a adherir al acuerdo con la consiguiente desigualdad que generará entre los alumnos.

Además, ha preguntado si para la reapertura de los centros está previsto hacer tests al personal docente, si le consta la preocupación de las escuelas infantiles por su situación y si puede avanzar cuándo se podrá salir a entrenar.

A juicio de Ignacio Urquizu, diputado del PSOE, "debemos estar haciendo las cosas bastante bien en esta crisis cuando otros Gobiernos nos imitan y es porque buscamos el diálogo y la participación". Una manera de proceder que, en su opinión, también se ha caracterizado por la "sensibilidad social" para proteger a los alumnos más desfavorecidos y una "atención especial" con el sector de la cultura.

Desde Ciudadanos (Cs), Carlos Trullén ha asegurado que el sector cultural "necesita certezas y un calendario de apertura" y le ha brindado al consejero su apoyo para conservar los empleos de este sector por ser una "obsesión" de su grupo. También le ha preguntado por el programa de apertura de los centros en verano y si piensa aumentar los dispositivos informáticos para las familias que siguen presentando carencias.

En representación de Podemos Equo, Erika Sanz ha llamado a evitar "las descompensaciones" entre centros educativos a la hora de que cada profesor valore si avanza contenidos o no. También ha preguntado si se contempla un plan para el posible escenario de sucesivos confinamientos y ha planteado la posible merma de calidad en los centros públicos de educación infantil de cero a tres años por esta crisis.

La diputada de CHA, Isabel Lasobras, ha trasladado al consejero un listado de preocupaciones que le han hecho llegar muchas familias, como los criterios para la promoción de curso, el número de suspensos permitido y las necesidades de los alumnos con diversidad funcional, y ha alertado de que en el medio rural "las redes están colapsadas y los alumnos no pueden enviar sus trabajos".

Desde las filas del PAR, Esther Peirat ha defendido que, en materia de evaluación, lo importante es que el alumno "no se vea perjudicado", por lo que en su opinión habrá que optar por el sistema "menos lesivo". Además, ha destacado las líneas de ayudas para mantener el empleo en el sector cultural y ha felicitado a la DGA por la iniciativa de entregar un diploma a los niños por respetar el confinamiento.

Por último, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, le ha pedido el dato de cuántos alumnos no participan en la educación a distancia y qué medidas se van a tomar, ha propuesto extender las becas comedor al mes de agosto y, en cuanto al proceso de escolarización, permitir la atención presencial, posponer los días hábiles o, en todo caso, habilitar un teléfono.