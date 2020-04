Cecale estima el impacto de la crisis en el PIB regional en un 9% en el mejor caso o de un 13% en el peor

Así lo ha señalado Aparicio este martes en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido, en la que ha repasado las acciones llevadas a cabo por la patronal castellanoleoenesa en las últimas semanas de estado de alarma y en la que también ha planteado las preocupaciones del empresariado y las propuestas que plantean para el futuro próximo, con tres fases de "resistencia, reconstrucción y recuperación".

Santiago Aparicio ha detallado las distintas estimaciones que se manejan sobre el impacto que puede tener la crisis actual provocada por el coronavirus en la economía regional, que según sus datos podría situarse entre un 9 y un 13 por ciento, al tiempo que ha advertido de que perder "más de un 10 por ciento puede ser un batacazo" y provocaría una "dificilísima recuperación".

Por ello, para evitar llegar al peor escenario, el dirigente de la patronal castellanoleonesa ha reclamado "salvar a las empresas, ayudarlas a resistir" para salvar los puestos de trabajo, pues ello facilitará que en un corto o medio plazo se mantenga la tributación de impuestos, se genere riqueza y se pueda "volver a la senda" anterior al coronavirus.

Para evitar esa caída de numerosas empresas, ha planteado dos reclamaciones principales, la primera es ayudar a los sectores que no son servicios esenciales para que puedan recuperar la actividad cuanto antes, porque "cuanto más tiempo estén cerradas" mayor será el impacto de la crisis en la economía. Por eso, ha trasladado la reclamación de esas empresas para disponer de EPI y que no se les "confisquen" los test del coronavirus para poder detectar los casos asintomáticos y que los trabajadores vuelvan al tajo con total seguridad, sin riesgo de que haya un "rebrote".

La otra reclamación en la que Aparicio ha insistido este martes ha sido plantear al Gobierno de España que "invertir" a corto plazo en medidas como el aplazamiento de impuestos y pagos para "inyectar liquidez" a las empresas evitará que muchas de ellas caigan y que en el futuro haya que dedicar grandes cantidades a ayudas de Renta Básica o del paro.

El representante de la patronal ha incidido en que el objetivo "primordial" de todos debe ser "superar la situación sanitaria" y que "paren de morir personas" por el coronavirus, pero al mismo tiempo ha recordado que hay que comenzar a trabajar en la salida de la situación "al día siguiente" de la finalización del estado de alarma.

Así, ha incidido en el aplazamiento de impuestos y el retraso de pago de cuotas de préstamos, y que puedan acceder al sistema ICO "de mejor manera", con menos burocracia. Todo ello supondrá una "inyección de liquidez" para las empresas, algo que ha comparado con "el comer" pues lo considera "fundamental".

En el corto plazo, ha aseverado, si no se aplican estas medidas, como considera que han hecho otros países europeos con mayor antelación, no se logrará "salvar" a las empresas ni a los puestos de trabajo y se ha preguntado "cómo se pagarían cinco millones de parados" si las empresas no pueden pagar impuestos porque han tenido que cerrar. "Si salvamos las empresas se recuperará la senda, se mantendrán los empleos, se seguirán pagando impuestos y se generará riqueza".

"Sé que es muy doloroso tener que apoyar con miles de millones de euros pero si no se salva la situación económica no se salva el país", ha apostillado.

MAYOR IMPACTO EN CYL POR EL SECTOR SERVICIOS

El representante de la patronal ha señalado a alguno de los sectores que se verá más perjudicado, como el de la hostelería, pues se prevé que entre un 20 y un 25 por ciento de los negocios del sector no puedan reabrir. Por ello, ha advertido de que una comunidad como Castilla y León, con mucha presencia del sector servicios y de actividades como ésta y como el comercio, con mucho trato directo con el cliente, esto puede tener un "impacto tremendo".

Por eso, ha subrayado la importancia que tendría que se pudiera encontrar pronto una vacuna contra el coronavirus, algo que permitiría "volver" de alguna manera a una situación similar a la que había antes del estado de alarma.

El segundo paso, ha apuntado Aparicio, sería la "reconstrucción", una etapa que fija en los cuatro o seis meses siguientes al final de la alarma, en los que se debería reconstruir el "entramado que se ha perdido", así como el sistema empresarial y social con medidas "innovadoras" que ayuden a paliar la situación.

A partir de ahí, Aparicio plantea trabajar para tratar de recuperar la economía y volver a la senda anterior al confinamiento y también "recuperar entre todos la sintonía y la armonía".

Tras agradecer especialmente el trabajo de todos los sectores directamente implicados en la crisis del coronavirus, como la Sanidad, la limpieza y las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como de las empresas que han trabajado, tanto esenciales como no, Aparicio ha repasado algunas de las acciones que ha llevado a cabo Cecale, considerada como una entidad con actividad "esencial".

El presidente de Cecale también se ha referido a las "dudas" y preocupaciones transmitidas por el empresariado. Las primeras, sobre todo generadas a raíz de las distintas comparecencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por la publicación de los reales decretos relativos primero al confinamiento y cierre de actividades y, en segundo lugar, a los sectores esenciales y al permiso retribuido recuperable.

En ese momento, ha apuntado Aparicio, se generó el mayor número de consultas de empresarios y autónomos a las organizaciones. En cualquier caso, ha recalcado, que el trabajo de asesoramiento que han realizado en estas semanas ha "puesto de relieve" la capacidad de actuación de las organizaciones empresariales "con un radio de acción total".

En cuanto a las preocupaciones, el dirigente empresarial ha citado la "fuerte caída de la actividad tanto en sectores esenciales como no esenciales", los problemas de liquidez, la lentitud en la resolución de ERTE, el aumento del stock y las pérdidas por caducidad de productos perecederos, la "elevadas presión sindical en empresas no afectadas por el decreto de alarma", la "inseguridad jurídica" ante la normativa publicada, el "creciente absentismo por bajas, cuarentena o cuidados de familiares" o la creciente falta de suministros y de materias primas por las dificultades en el transporte.

Por otra parte, Santiago Aparicio ha defendido que Cecale no tiene constancia de que las empresas que han vuelto al trabajo en los últimos días lo hagan "sin medidas de seguridad", pues ha recordado que la patronal ha difundido "casi empresa a empresa" los protocolos sanitarios para que no volvieran al trabajo si no tenían EPI ni las medidas de seguridad marcadas para trabajar en industrias no esenciales.

"Que no se les ocurriera porque la responsabilidad iba a recaer sobre ellos, sería una responsabilidad equivalente a un accidente laboral", ha aseverado Aparicio, que ha añadido que si a Cecale le constara que alguna empresa trabaje en condiciones de falta de seguridad serían "los primeros en denunciarlo".