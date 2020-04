El director de 'Sálvame' cuenta su odisea con su perro, que enfermó tras tragarse una castaña

El director de Sálvame en Telecinco y presentador de Aquí hay madroño en Telemadrid ha contado en sus redes sociales cómo ha terminado la odisea que ha vivido con su perro, que ha estado muy enfermo hasta que ha tenido que ser operado.

El perrito de Valldeperas se llama Lego y "una castaña casi se lo lleva al otro barrio. Bueno, la castaña y la mala praxis de algunos veterinarios", contaba el presentador en su Instagram.

"Es un asiduo a estos frutos cada vez que vamos al Retiro. Le encanta correr tras ellas y morderlas. Con la emoción se zampó una. Ha estado varios meses dando vueltas en su estómago hasta que quedó atrapada al principio de su intestino", y ahí comenzó su odisea y los problemas de salud del perro.

"Dejó de correr, de saltar y de comer. El dolor lo dejó inmóvil. Daba señales de que algo no iba bien", pero su veterinario habitual no pareció darle importancia a estas "señales", algo que no detuvo a Valldeperas, que pidió una segunda opinión en otra clínica veterinaria donde "supieron entender la mirada de Lego y, después de hacerle una ecografía y ver que había algo en su intestino, lo operaron". Ahora "Lego se recupera tomando el sol y pidiendo comida".