Detingut a Elda per atracar un forn de pa amb un ganivet per a portar-se la recaptació

El detingut és un home de 42 anys d'edat i nacionalitat espanyola i se li imputa un delicte de robatori amb violència, ha informat la Comissaria provincial. La Policia va saber dels fets per una telefonada al 091.

Amb les característiques de l'autor facilitades per la víctima, els agents van realitzar una batuda pels voltants i van localitzar un testimoni presencial que va indicar que l'individu al que buscaven havia eixit corrent amb alguna cosa en la mà i que, després de seguir-li, va veure com entrava en un portal.

Així mateix, una altra patrulla va parlar amb testimonis que coneixien al suposat autor i que van dir que ho havien vist entrar en el seu domicili. Els agents van identificar, van localitzar i van detindre l'home, i van aconseguir recuperar el ganivet presumptament utilitzat en els fets.

El suposat autor ha sigut acusat d'un delicte de robatori amb violència i ha sigut posat a disposició judicial del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Elda.

Aquesta actuació s'enquadra dins del dispositiu especial de prevenció impulsat per la Comissaria Provincial d'Alacant i dissenyat per la pròpia plantilla per a garantir la seguretat ciutadana en aquells establiments denominats essencials, tals com supermercats, farmàcies, estancs i altres, agrupant aquests locals en zones de vigilància i en aquells horaris més susceptibles de comissió delictiva durant l'estat d'alarma, aconseguint així la immediata detenció de l'autor gràcies a la coordinació i immediatesa de les patrulles.