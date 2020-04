Una enfermera del hospital de Sant Pau: "Han bajado los enfermos críticos pero está todo listo por si hay un rebrote"

Para Anna Rovira, enfermera, se está haciendo un poco la luz. Aunque sigue en casa esperando a que los médicos le den el alta, acaba de dar negativo en un test de coronavirus tras dos largas semanas aislada en una habitación de su hogar y en el hospital de Sant Pau de Barcelona, donde trabaja, los sanitarios están menos desbordados que durante los primeros días de la crisis. “Ha bajado mucho el número de enfermos críticos. Mi zona, que se convirtió en una UCI, está volviendo a funcionar como unidad de reanimación posquirúrgica”, cuenta, y añade que “se han empezado a cerrar camas de Covid-19 y poco a poco se están reprogramando las cirugías que se dejaron de hacer”.

Sin embargo, comenta que a pesar de esta mejoría, “no se ha desmontado ningún dispositivo y todo está preparado por si acaso hubiera un rebrote en unos días, porque se sospecha que puede haberlo” después de que el Gobierno haya permitido volver a la actividad a los trabajadores no esenciales. “Me da miedo que este desconfinamiento parcial sea precipitado y entremos otra vez en colapso”, apunta Rovira.

La enfermera explica, asimismo, que en el hospital de Sant Pau no solo ha descendido la cantidad de pacientes críticos, sino que también ha quedado atrás la escasez de material de los primeros días. “Me dicen que hay un equipo de protección individual por persona y turno y ya no hay que guardar la bata ni la mascarilla”, celebra.

De todas formas, se queja de la gestión de esta crisis por parte de las autoridades y exige depurar “responsabilidades”. “Pido que cuando todo esto acabe no lo dejemos aquí. No pueden quedar impunes. Nos están abocando a la enfermedad y a la muerte y esto no se puede quedar aquí”, dice Rovira.

En este sentido, señala que “no puede ser que con los ejemplos que hemos tenido de Italia, Corea y China, nosotros, que íbamos por detrás, estemos a la cabeza en número de fallecidos”. “Eso quiere decir que alguna cosa no se está haciendo bien”, continúa, y atribuye en parte la falta de medios en los centros sanitarios a los recortes durante la crisis económica que empezó en 2008. “No puede ser que prevalga la economía frente a la salud de las personas, ni las discusiones que hay entre el Gobierno y la Generalitat. “En Cataluña teníamos competencias propias y una sanidad excelente y envidiable a nivel mundial y el Estado va detrás de nosotros e intenta cargársela en vez de copiar nuestro modelo”, lamenta.

Además, afirma que como sanitaria, se siente desprotegida. “Entiendo que el sistema esté desbordado y colapsado, pero si no es capaz de cuidar a los cuidadores, no sé cómo podremos ayudar al resto de la sociedad”, dice Rovira.

Por otro lado, califica de “barbaridad” los insultos y las amenazas de algunos vecinos a los profesionales de la salud ante el temor al contagio. “Creo que nos merecemos un respeto. Existe la contradicción de que salen a aplaudirte pero después te tienen miedo. A mi marido los trabajadores no se le acercan demasiado porque saben que yo he estado enferma. No entran al despacho. Se quedan en la puerta”, asegura.

Sobre su experiencia como enferma de coronavirus, explica que “los tres primeros días” pasó “mucho miedo” porque “no sabía” lo que le podía esperar. “Veía a los enfermos lo rápido que empeoraban y me preocupaba que me diera tiempo a avisar si me encontraba mal para que me vinieran a buscar”, recuerda, y destaca también la “sensación de soledad, pese a estar en casa y oír a la familia” en las habitaciones de al lado.

Asimismo, apunta que le “desorienta” que en muchos sitios no se realice una última prueba a los enfermos de coronavirus antes de darles el alta, aunque lo entendió un poco más cuando el jefe de enfermedades infecciosas del hospital de Sant Pau le contó que “a veces se hace el test y quedan restos genéticos del virus, pero eso no es indicador de que esté activo”. “Pienso que hay tan poca evidencia científica de esta enfermedad al ser tan nueva, que cada uno hace lo que buenamente puede”, señala esta enfermera, que asegura que tiene “muchas ganas” de volver a trabajar y darlo todo”.