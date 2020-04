Coronavirus.- Detingut a Guardamar del Segura un home amb cocaïna i medicaments per a la disfunció eréctil en el cotxe

El conductor va ser interceptat en donar-li l'alt en un dispositiu de control, de vigilància del compliment de les mesures restrictives de mobilitat adoptades arran del decret d'estat d'alarma pel coronavirus, per la qual cosa, a més, va incomplir les mesures restrictives de mobilitat, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

Els agents de la Guàrdia Civil de Guardamar del Segura van donar l'alt a un vehicle mentre es trobaven realitzant un dispositiu de control en l'N-332-A, a l'altura de l'accés a la Urbanització Bona Vista, amb motiu de la vigilància del compliment de les mesures imposades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l'estat d'alarma.

En preguntar al conductor pel motiu del seu desplaçament, aquest va començar a donar "explicacions incongruents", segons la Guàrdia Civil. Els agents van decidir aleshores realitzar un registre superficial del cotxe, en l'interior del qual van trobar, ocult dins d'una borsa, dos embolcalls de plàstic amb una substància en estat rocós que, després de realitzar-li una primera prova amb el 'drogotest', va donar un resultat positiu en cocaïna.

La droga, que va llançar un pes total de 10,4 grams, es presumeix d'"alta puresa" i, una vegada manipulada i "tallada" amb altres substàncies, aquesta quantitat inicial s'hauria multiplicat per tres i quatre vegades, tant en pes com en beneficis, una vegada disposada per a la seua venda a la menuda.

A més de la cocaïna, també van trobar dos blíster amb sis dosis de medicament per a la disfunció eréctil, imitant el nom comercial i el color d'un conegut fàrmac per a aquest fi. Un dels blíster presentava corts amb tissora, la qual cosa suggereix que aquesta persona també distribuiria dosis individuals d'aquest tipus de medicament.

Per tot açò, aquest conductor, de 63 anys, va quedar detingut, per ser el presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, per a açò va infringir, a més, les restriccions de mobilitat per l'estat d'alarma. Després de passar a disposició judicial, va quedar en llibertat provisional, a l'espera de juí.