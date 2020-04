Así es la Conga multiusos de Cecotec con la que ahorrar tiempo y también dinero: ¡Amazon la ha rebajado un 32%!

Mantener un hogar limpio y desinfectado es fundamental para garantizar nuestra salud. Sin embargo, y aunque contemos con pequeños gadgets que nos ayudan, al menos, a purificar el aire, no nos libramos de tener que someter con cierta frecuencia a nuestro hogar a una estricta rutina de limpieza. Pero ¿acaso hay sensación más satisfactoria que la de ver tu casa impecable? Claro que esta emoción no dura muchos días, puesto que esmerarse en dejar todo limpio no nos exime de tener que volver a repetir en proceso en unos días.

Pero que no cunda el pánico. Por suerte (¡gracias robótica!), en el mercado existen soluciones prácticas que, aunque no nos evitan esta costosa tarea, la simplifican y, por tanto, la facilitan. Y,si eres de los que quieres que tu casa siempre esté perfecta y, a ser posible, no tener que invertir mucho tiempo para ello, te traemos la solución que estabas esperando: un gadget que barre, aspira, pasa la mopa y friega... ¡Lo hace todo! Tu única preocupación será activarlo o programarlo con una aplicación para que comience la tarea de forma automática.

Así es el robot aspirador Conga de Cecotec serie 1090 que, además de todas estas funciones, dispone de un cepillo especial para familias con mascota. Si todavía no te ha convencido, espera a saber su precio: Amazon ha rebajado este modelo un 32%, por lo que, por menos de 170 euros, puedes tener esta gran ayuda en casa.

El robot aspirador Conga de Cecotec serie 1090. Amazon

Tres características que te van a convencer

Un robot 4 en uno. Una de las prestaciones más sorprendentes de este robot aspirador es que es capaz de barrer, aspirar, pasar la mopa y fregar de forma simultánea, gracias a su tanque mixto para sólidos y líquidos. Además, gracias a las últimas tecnologías que incluye, lo hace de una forma eficiente y ordenada de la que se puede hacer un seguimiento vía móvil a través de su app, desde la que también puedes seleccionar los modos de limpieza, programarla limpieza y observar el historial de movimientos. Seis modos de limpieza. Para que ninguna esquina se resista al poder limpiador de la Conga Serie 1090, este robot inteligente ha sido dotado de seis modos de limpieza (auto, bordes, manual habitación, espiral y vuelta a casa) que, combinados con los tres niveles de potencia, aseguran un resultado óptimo por cualquier superficie. Además, este modelo incluye un cepillo de goma denominado BestFriend Care que está destinado a acabar con los pelos de nuestras mascotas. Compatible con asistentes de voz. Gracias a su nueva tecnología VirtualVoice se puede conectar el robot a los asistentes virtuales de control por voz, bien sea Alexa o Google Home. Así, se podrá realizar varios controles por voz, tales como empezar la limpieza, mandarlo su base de carga o, incluso, localizar su ubicación por medio de emisiones auditivas.

