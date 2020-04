La Comunitat Valenciana suma 10 morts i 60 positius, la dada més baixa des del 17 de març

La Comunitat Valenciana ha registrat 60 nous positius per coronavirus i 10 morts més, tres d'ells en residències de majors, des de l'última actualització d'aquest dilluns. Es tracta de la xifra més baixa de nous casos des del 17 de març, tenint en compte el cap de setmana i el festiu del 20 d'abril.

En total, els positius s'eleven a 10.399 i les morts a 1.094. Un total de 4.719 persones han superat la malaltia, 90 d'aquestes altes en l'últim dia, segons el balanç de la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló.

Dels 60 contagis registrats en les últimes hores, 41 corresponen a la província de València, 17 a la d'Alacant i dos a la de Castelló. Set dels deu morts vivien a Alacant, tres a Castelló i cap d'ells a València.

En hospitals valencians hi ha actualment ingressades amb la Covid-19 1.021 persones, 18 menys que aquest dilluns: 641 a València (103 en UCI), 251 a Alacant (80 en UCI) i 129 a Castelló (23 en UCI). Per tant, en les unitats de vigilància intensiva de la Comunitat Valenciana hi ha un total de 206 persones, 11 menys en un dia.

Entre les 90 últimes altes, 46 s'han produït a Castelló, 32 a Alacant i 12 a València. Un total de 54 professionals sanitaris han rebut l'alta en l'últim dia (39 a Alacant, 12 a Castelló i tres a València), fins al total de 835 des de l'inici de la pandèmia.

La xifra de treballadors sanitaris amb coronavirus ascendeix a 800 després dels nou nous casos entre aquest dilluns i dimarts: cinc a Alacant, quatre a Castelló i cap d'ells a València.

Sobre la situació de les residències, un total de 101 segueixen amb casos de la Covid-19, 33 d'elles sota vigilància activa de Sanitat, la mateixa dada que aquest dilluns. En les últimes 24 hores s'han comptabilitzat 28 positius en residents i 17 en treballadors.

De moment s'han realitzat un total de 85.715 PCR, xifra major que les persones (48.508) perquè les proves poden repetir-se. També s'han practicat 11.853 test ràpids, dels quals 9.873 han donat negatiu negatius.

Mascaretes defectuoses

D'altra banda, després de la retirada de les mascaretes defectuoses distribuïdes pel Govern central en cinc departaments valencians -on es van usar fins a 1.063-, Sanitat ha realitzat PCR a 196 professionals de Sant Joan d'Alacant, de les quals totes han donat negatiu excepte una a l'espera de determinar, i a 66 d'Oriola (Alacant), sense cap positiu. Aquest dimarts continuen les proves en el General d'Alacant i el Clínic de València.