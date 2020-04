Elite Taxi convoca un mailing masivo para pedir a Generalitat un documento que acredite pérdidas del 75%

La asociación ha animado a todos los compañeros y compañeras del sector a enviar un correo electrónico, con un documento pdf en el que se recoge su reivindicación a las direcciones de notificacionespresidencia@gva.es notificacioneseconomia@gva.es smu@gva.es. La idea es enviarlos todos el mismo día y a la misma hora, este miércoles 22 de abril a las 12.00 horas con el objetivo de "colapsar" los correos con la misma petición, han explicado desde Elite Taxi.

Desde la aprobación el pasado día 14 de marzo del Estado de Alarma por parte del Gobierno de España, y la aplicación de las medidas del Real Decreto 463/2020, el colectivo del Taxi en la Comunitat Valenciana ha observado "falta de concreción primero y falta de sensibilidad después" con l@s autónom@s que tributan por módulos, entre los cuales nos hayan, para acceder a las ayudas estatales.

Según precisan en un comunicado, existen al menos dos casuísticas. Por un lado, los compañeros y compañeras que han solicitado la prestación extraordinaria a partir del día 1 de abril a través de las mutuas de Trabajo y se les ha concedido la ayuda, incluso ya la han cobrado. Por otro, están quienes solicitarán esa prestación a partir del 1 de Mayo.

En ambos supuestos se han firmado o firmarán declaraciones juradas como único requisito para acceder a la prestación, aceptando que en el futuro nos puedan requerir documentación para acreditar esa caída del 75% en la facturación. Con esto, "podrían haber futuras inspecciones y el riesgo de devolución con posibles recargos y sanciones al no poder acreditar la mencionada caída por nuestra forma de tributación, módulos", advierten desde Elite Taxi.

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, comentó que se podrían utilizar medios alternativos para acreditar la facturación, hizo mención al TPV o el taxímetro, así como los datos que pudieran brindar las radioemisoras, pero para Elite Taxi "existen muchas dudas de si son medios válidos en Derecho para acreditar esa caída, además de que hay muchos compañeros y compañeras de zonas rurales que no disponen de taxímetro, y quienes disponen de él seguramente no tendrán los resúmenes mensuales por no ser práctica habitual ya que no se nos exige en nuestro modelo de tributación y otros compañeros que no estén adscritos a alguna emisora".

Por estos motivos, "conscientes de que esta situación nos puede perjudicar en un futuro si se nos reclama la justificación de la pérdida de la facturación" por parte de las distintas administraciones, desde Elite Taxi piden "colaboración" para solicitar al Gobierno valenciano la redacción de un documento que acredite con carácter general una caída de ingresos del 75% en su facturación.

El fin de esta acción reivindicativa es que la administración tenga constancia de su situación y "enfado" por la posibilidad de que los taxistas se queden fuera del tan mencionado 'NADIE SE QUEDARÁ ATRÁS'.

De no obtener respuesta "inmediata" a lo que consideran una "justa reivindicación", Elite Taxi avanzado que ya están estudiando realizar más acciones en el futuro.