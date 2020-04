Coronavirus.- Detingut a Torrevella per saltar-se quatre vegades el confinament per a anar a pescar

20M EP

Agents de la Guàrdia Civil han detingut un home a Torrevella (Alacant) per saltar-se quatre vegades el confinament decretat per la pandèmia de coronavirus per a anar a pescar, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.