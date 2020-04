Dos exconsursantes sacan los trapos sucios de 'OT 2008': "No está pagado el daño psicológico, se reían de nosotros"

Unas horas después de que Esther Aranda, una de las concursantes más polémicas de OT 2008, cargara contra su edición y contra Risto Mejide en un hilo de Twitter, la exconcursante decidió hacer un directo de Instagam donde se despachó a gusto contra el programa, emitido por aquel entonces en Telecinco.

No estaba sola, porque invitó al live a una excompañera de concurso, Tania S, en su día también en el punto de mira por las duras valoraciones que, al igual que Esther y algunos de sus compañeros, tuvo que soportar.

"En nuestra edición no solo se me machacó a mí, sino a más personas, lo que pasa es que yo solo hablo de mi experiencia", dijo Esther, asintiendo Tania S: "Yo te lo he dicho, he acabado reventada de la cabeza. Me ha hecho daño psicológicamente, pero han pasado 12 años y hay que tirara para adelante".

"Menos mal que no existía Twitter, pero ya estaban todos los programas de Telecinco, que se encargaban de ponernos de vuelta y media", recuerda Aranda.

Tania S asegura que "no contamos ni la mitad de la mitad de la mitad. Siempre se me tachó de no tener educación, pero 12 años después sigo calladita. Si yo sé a lo que entro, no lo hubiese hecho. No está pagado el daño psicológico que me hizo todo eso. Cobrábamos una mierda, pero si me dicen que voy a cobrar más, tampoco hubiese entrado. No cambio mi vida de ahora por aguantar las cosas de antes".

Ambas cuenta que "la gente se daba cuenta" de lo que nos hacían, "se reían de nosotros". "Dicen que menos mal que ha vuelto a TVE y no a Telecinco". "Ya, pero Gestmusic sigue estando ahí. Era un Gran hermano", apunta Tania S. "Se nos hizo muchísimo daño", apostilla Aranda.

Es entonces cuando hablan del jurado. "Me dicen que era su papel, pero es que había más gente metida. Yo no machaco a una persona por todo el dinero del mundo que me den. Eso es de ser mala persona". En esas, Aranda señala a Risto Mejide: "No me ha pedido disculpas, pero 12 años no lo tiene que hacer".

"Los de arriba permitían esas cosas y luego venían con un bombón", denuncia Esther. "Se paraban los directos y había reuniones detrás de las cámaras. Venía el susodicho a regalarnos bombones. Y me decían que tenía que llorar, pero delante de la cámara", sostiene.

"A mí alguien me dijo que estaba tardando mucho (en salir) y que si no era para esta semana tenía que ser para la otra", indica Tania S, a lo que Esther asegura que su familia llamaba para salvarla y la grabación le indicaba que "no era concursante", para risas de ambas. "Hay cosas muy raras de las que jamás nos enteraremos". "Me di cuenta de que para ellos el dinero está por encima de todo", indica Tania.

"Cuando nos expulsaban, salíamos con los mánager que nos ponían ellos (el programa). Cuando terminaban de exprimirte y de llevarse su buena comisión, ya no te llamaban para hacer bolos. Sé de sueños de discotecas que han llamado y los mánager decían que yo estaba ocupada. Y era mentira", dice Esther. "Es que solo aceptaban cachés muy altos para llevarse ellos algo. Entonces no podíamos hacer nada sin que ellos lo supieran", dice después Tania al respecto.

Sobre dinero, Esther no quiere hablar, "pero no nos hicimos millonarios", indica. Además, se atrevió a hacer su propia versión de Las de la intuición, la canción que marcó su paso por aquella edición.