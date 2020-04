Paco León, en 'La Resistencia': "Casi muero en un terremoto por presumido"

Paco León y su hermana María fueron los invitados de este lunes en La Resistencia. Ambos intérpretes conectaron con el programa de David Broncano a través de videollamada para comentar su confinamiento.

La entrevista, grabada previamente, coincidió con las 20 horas, momento en el que miles de españoles salen a los balcones para aplaudir la labor de los sanitarios en su lucha contra el coronavirus.

Los hermanos León también salieron a sus terrazas para aplaudir y se lo quisieron mostrar a los espectadores del programa de Movistar +: "El momento del aplauso es importantísimo", afirmó Paco.

"Te ponen falta si no sales, quien aguanta más el aplauso, quien se va pronto... La gente se arregla para ir al saludo y empiezan a mirar a los demás...", comentó el actor.

Paco y María León, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Paco León afirmó que "me estaba acordando que cuando estuve en México te advertían que, si había un terremoto, te metieras debajo de un sitio. Ellos, como están acostumbrado lo sabían, yo, no".

"A mí me pilló un terremoto en calzoncillos porque estaba acostado. Desconocía qué hacer, pensé en salir fuera, entonces las paredes empezaron a moverse y no sabía que ponerme", recordó.

Y añadió que "casi muero por presumido. Me intenté ponerme unos vaqueros, pero me caía, busqué el chándal, pero no lo encontré. Al final se acabó el terremoto y no me pasó nada". Broncano afirmó "que bonito...".