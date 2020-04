Julio Armas se siente "decepcionado" con David y Ana, dos pacientes con obesidad, en 'Un doctor en mi casa'

Dos nuevos pacientes, David y Ana, solicitaron este lunes la ayuda de Julio Armas, el médico de Un doctor en mi casa en Cuatro.

Ambos padecían obesidad, pesando 172,5 kilos y 127,5 kilos respectivamente, y, pese a que ella es nutricionista, ninguno de los dos era capaz de renunciar a la comida basura e ingerir grandes cantidades de calorías.

También reconocieron su sedentarismo, ya que su plan perfecto, como admitió Mónica, era "ponernos una película y pedir que nos traigan una pizza", pero David sí que se mostró preocupado ante Armas.

"Quiero tener salud, veo que se me pasan los años. Deseo tener un hijo y poder correr con él detrás de la pelota, poder levantarlo del suelo... Soy una persona insegura que lo enmascara todo con locuacidad y simpatía", afirmó.

También contó que "me han rechazado de trabajos por mi peso. Cuando te haces el extrovertido disimulas, pero cuando llegas a casa piensas que yo tampoco me contrataría...".

Para comprobar si ambos serían capaces de seguir una dieta, el equipo de Un doctor en mi casa les organizó un almuerzo ficticio para ver eran capaces de renunciar a comer y beber los alimentos que el doctor les había prohibido.

No lo lograron, algo que enfadó mucho a Armas: "Me siento decepcionado, confiaba en vosotros, en que ibais a hacer las cosas bien. ¿Cómo vais a pasar los dos próximos meses si yo no estoy aquí? Vais a seguir teniendo almuerzos de trabajo. Tenéis que aprender a decir que no".

Al final, tanto Ana como David comprendieron la importancia de una alimentación saludable, del ejercicio físico y de otras recomendaciones del médico del programa perdiendo 13 y 10 kilos, respectivamente.