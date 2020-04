Doble expulsión en 'MasterChef': Adrienne y Mónica abandonan por sendos errores en sus platos

Superaron un casting de más 30.000 aspirantes, lograron continuar en MasterChef tras la criba del primer programa la semana pasada, pero este lunes, Adrienne y Mónica fueron expulsadas del reality culinario de La 1.

Ellas dos y José Mari se tuvieron que ver las caras con el jurado, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, al final del programa para conocer quién de ellos iba a abandonar MasterChef.

Lo que no se podían esperar es que el mallorquín, que se había peleado con Saray en una de las pruebas, sería el único que continuara en el programa, ya que sus compañeras recibirían una doble expulsión en el segundo día de emisión.

"Eres consciente de que te has dejado la materia prima [vísceras de pescado] y si te valoro que hayas cocinado un plato [pasta vegetal]", señaló Cruz a Adrienne mientras la belga se secaba las lágrimas.

"Lo siento", afirmó la concursante, a lo que el chef catalán contestó que "nosotros también". "Ha sido una cata catastrófica, me he venido abajo y me he puesto a llorar porque te decepcionas cuando la culpa la tienes tú", añadió Adrienne.

⭕ Esta no ha sido la prueba de Adrienne y ella lo sabe. Al menos, nuestro juez Jordi Cruz ha tenido unas bonitas palabras para ella. ¡Ánimo! #MasterChef



▶ https://t.co/lfLLybZSSWpic.twitter.com/HUIHgDfKlY — La 1 (@La1_tve) April 20, 2020

Al final, Rodríguez anunció que "el aspirante que no continúa en las cocinas de MasterChef es... Adrienne y Mónica". Una doble expulsión que provocó exclamaciones de sorpresa en la belga y el resto de compañeros de concurso.

"Tenía clarísimo que me iba yo, una única persona. Cuando dijeron que también se iba Mónica, fue como una doble decepción. Lo siento muchísimo por ella", admitió la Adrienne.

Desgraciadamente hoy tenemos una doble expulsión en #MasterChef. Gracias a @MonicaMChef8 y @AdrienneMChef8 por formar parte de esta aventura https://t.co/5KB3O2pkZ4pic.twitter.com/rRwAIwMfTY — MasterChef (@MasterChef_es) April 20, 2020

El chef de El Bohío advirtió al aspirante salvado: "José Mari, como no te pongas las pilas... el siguiente puedes ser tú", mientras que Mónica afirmó en su despedida que "nada, al bar y a limpiar. Hay que volver a olvidarse de soñar y ya está".

"Un plato en el que no había producto principal [el de Adrienne] y otro que no se podía comer [el de Mónica]", señaló Rodríguez. "Es un error muy grande", reconoció la belga mientras que el cocinero concluyó afirmando que "nos da mucha pena deciros adiós porque teníais mucha ilusión".