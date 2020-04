Wyoming: "Debemos acostumbrarnos a vivir ya con este virus porque no se sabe si va a quedarse para siempre"

Wyoming comenzó este lunes en El intermedio desde el sofá citando"una canción que se puso de moda hace muchos años que decía que tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor", afirmó el presentador.

"En este confinamiento me he dado cuenta de que sí que son tres cosas fundamentales, a las que añadiría wifi. El amor está muy bien, pero si tuviera que elegir, me quedaría con el último", aseguró.

El presentador quiso analizarlas y comenzó afirmando que "de salud muy bien no es que andemos y debemos acostumbrarnos a vivir ya con este virus porque no se sabe si va a quedarse para siempre".

"De hecho, he cambiado mis hábitos, todos los días me tomo la temperatura 15 veces y siempre con el mismo resultado, 110 grados, porque tengo sangre caliente", explicó Wyoming.

Luego pasó al dinero: "Hay dos modelos, unos apuestan por la inversión públicapara intentar salir de esta crisis y que los más favorecidos no se queden atrás", comentó.

"El otro modelo es el que quieren llevar a cabo los neoliberales que pasa por una bajada masiva de impuestos. ¿Su objetivo? Animar a los empresarios a que creen empleo", señaló el presentador.

Pero añadió que "lo cual está muy bien, pero tenemos experiencias en que se han creado empleos precarizados, se han bajado mucho los salarios. Estos señores quieren salvar España, pero se dejan una cosa en el camino, que es salvar a los españoles".

Y lo quiso explicar con un ejemplo: "Para que me entendáis, esta crisis es como si estuviéramos a las seis de la mañana en una discoteca con una canción lenta. De aquí se sale despacito y sin dejar a nadie atrás".

Por último, en el tema del amor "a mí no me va bien y veo que el Gobierno está haciendo dejación de funciones, no nos rescata a los que estamos más necesitados en este aspecto", concluyó.