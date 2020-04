Santi Rodríguez, en 'El hormiguero: Quédate en casa: "Tengo 108 rollos de papel higiénico en casa"

El primer invitado de esta semana en El hormiguero: Quédate en casa fue el actor Santi Rodríguez, que comentó este lunes con Pablo Motos y sus colaboradores, a través de videollamada, como está viviendo la cuarentena en su casa.

Al comienzo del confinamiento, miles de españoles se lanzaron a los supermercados a por papel higiénico, y el cómico afirmó que había acumulado muchos rollos en casa: "Se va a acabar el coronavirus, va a venir el siguiente virus y yo, seguiré teniendo".

"Me han dicho que eres una especie de capo del papel higiénico. ¿Cuántos rollos compraste? Di la verdad", le comentó Motos a su invitado. "Fui a un supermercado a comprar y, durante tres días, no encontré papel higiénico", comentó Rodríguez.

Y explicó que "fui a comprar bebida a un almacén que venden al por mayor y le comenté que en varios días no había conseguido papel. Él me dijo que sí tenía y que me podía vender un paquete". Afirmó que "esperaba uno de doce rollos, pero lo que me vendió fue nueve paquetes con doce rollos cada uno. Pablo, tengo 108".

Con tantos paquetes, Rodríguez también lo usa para bromear en redes sociales e incluso, parodiar películas como Blancanieves usando parte de los 108 rollos de papel higiénico a modo de 'espejo mágico'.