Pablo Motos: "Si no duermes, te quedas sin soldados para luchar contra el coronavirus"

Durante la cuarentena, Pablo Motos está comenzando El hormiguero: Quédate en casa con diferentes consejos para sobrellevar lo mejor posible el confinamiento en casa por el coronavirus, y este lunes dio algunos para superar el insomnio que están sufriendo muchos españoles.

"Muchos de nosotros estamos teniendo problemas para dormir estos días, y esto es una necesidad biológica que no es negociable. Si no duermes te vas a poner muy enfermo, te vas a deprimir...", señaló el presentador.

Y continuó diciendo que "la falta de sueño hace que nuestro sistema inmunológico, que es el que tendría que luchar contra el coronavirus, si te toca, se reduzca en un 70%. Si no duermes, te quedas sin soldados en tu cuerpo para luchar contra el Covid-19", afirmó el Motos.

El presentador preguntó: "¿Qué hacer si no puedes dormir? Voy a dar remedios de verdad, no hay milagritos porque, de primeras, no apetecen". Eso sí, comentó entre risas "que hay alguno ilegal, pero no voy a hablar en un programa de televisión de porros".

"Más allá de la hora de comer hay que evitar el alcohol, el café y la siesta. Esta última hay que evitarla porque lo que quieres es que el sueño de la noche, además de cantidad, tenga calidad para que puedas llegar a la quinta fase del sueño (la llamada fase REM) que es la que te regenera", comentó.

Equipo de colaboradores de 'El hormiguero: Quédate en casa'. ATRESMEDIA

Fue muy claro afirmando que "lo que mejor funciona es la rutina, levantarte y acostarte a la misma hora sin importar si entre semana o fin de semana". También señaló que algo muy importante era el frío porque "el cuerpo baja la temperatura para dormir".

Otro de los consejos que se han ido dando en diferentes medios es "evitar las pantallas de móvil u ordenador, porque quitan el sueño. Por lo menos evitarlas un par de horas antes", señaló Motos, que reconoció que "todo esto me ha pasado a mí, no lo he mirado en el diccionario".

Nada de pastillas para el insomnio

"Las pastillas no son una opción saludable porque no producen un sueño de calidad y a la larga tienen efectos secundarios importante", afirmó.

Y añadió que "mi médico salva la melatonina porque tiene muchas ventajas y en España se vende en concentraciones muy bajas". Pero aseguró que "en internet se pueden comprar de 5 o 10 miligramos que, según mi médico, están bastante bien".

Pero si todos esos remedios fallan "y te despiertas en mitad de la noche y ya no concilias el sueño", el presentador explicó que "no te tienes que quedar en la cama, tienes que irte a otra habitación a hacer algo que no sea ver una pantalla".

Si nada funciona, "está la 'respiración del sueño' llamada 4-7-8", afirmó mientras Trancas le comentó que "todo lo arreglas respirando". Motos intentó continuar con su último consejo pese al cachondeo de sus colaboradores del día: Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita.

"Coges aire durante cuatro segundos; aguantas la respiración siete segundos; y lo expulsas por la boca durante ocho segundos. A la vez que coges aire, te aprietas los muslos", concluyó el presentador.