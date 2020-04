El Gobierno dice que aún "no sabe" cómo va a hacer la desescalada: "No hay fechas en el horizonte"

España todavía no ha entrado en fase de desescalada. Eso ha quedado bastente claro. Pero el Gobierno ha querido incidir este lunes en que aún "no sabe" cómo van a hacer ese desconfinamiento, y que lo decidirán "con los expertos". De momento, "no hay fechas en el horizonte", aseguró la portavoz María Jesús Montero, más allá de la salida de los niños a partir del próximo 27 de abril.

"El Gobierno va a estar trabajando de la mano con los expertos, los científicos, para saber qué pasos podemos ir dando", prosiguió la ministra de Hacienda. Si son pasos en las buenas direcciones "se podrán ampliar", y si se aconseja retrotraerlos, "así se hará", sostuvo al mismo tiempo que seguía apostando por la "cautela" en cuanto a las medidas que se puedan aprobar.

Sobre la mesa que se va a formar en el Congreso para abordar la crisis del coronavirus, el Ejecutivo quiso agradecer la postura el presidente del PP, así como la disposición de ayuntamientos y comunidades autónomas. "Queremos poner de manifiesto el trabajo ingente, abundante, que vienen realizando las entidades locales durante esta semana", dijo.

En palabras de Montero, "todas las Administraciones públicas tenemos la obligación de coordinarnos y sumar esfuerzos en un momento tan complicado para la ciudadanía de este país", aunque recordó que las únicas dos formaciones que se han alejado de esa mesa son "Vox y la CUP".

"Nosotros lo que hemos trasladado son las áreas prioritarias, imprescindibles, en las que el Gobierno entiende que hay que trabajar", expresó acerca de los asuntos que se van a abordar, sin aclarar, en cambio, si Moncloa va a asumir las peticiones hechas por Casado.

Sobre la catalogación de las reuniones, la portavoz no quiso dar demasiada importancia. "Lo de menos para el Gobierno de España y para el presidente es el formato en que se puedan producir esas conversaciones entre los grupos políticos". Lo importante, esgrimió, es que los trabajos se pongan en marcha "de manera rápida".

Defendió, además, "el compromiso" del Ejecutivo con la "libertad de expresión", tras las últimas polémicas. "Es importante volver a resaltar siempre que el Gobierno estará combatiendo todos los bulos que atentan contra la información que los ciudadanos deben de tener creando una alarma injustificada", sentenció.