El parón comercial en Madrid da voz a los sectores que lo viven con más "temor"

El efecto económico del coronavirus perfila los primeros rostros más golpeados por esta crisis en la capital española. Ellos son- en su mayoría- los autónomos, los comerciantes minoristas y aquellos que trabajan en el sector hostelero, según el informe recién publicado por el gobierno municipal que estima 108.000 desempleados en dos meses de confinamiento y que podrían ascender a 145.000 si el estado de alarma se alarga hasta mayo.

El estudio- basado en la caída de la producción y el impacto habitual que tiene en el empleo- señala a la hostelería y el comercio minorista como los más afectados en los dos primeros meses de confinamiento. Pues casi la mitad del impacto (el 43%) recaería en ambas. Concretamente, la hostelería perdería 19.227 empleos (un 31,8%) y, el comercio al por menor unos 6.850 puestos (11,3%). Una situación que deja "muy preocupados" a unos y otros.

Así lo cuenta la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, que recuerda que el turismo es uno de los principales motores de la economía española, ya que supone el 14% del PIB y genera en torno a 600.000 puestos de trabajo directos e indirectos. En el caso específico de la Comunidad de Madrid, "el sector hotelero emplea directa e indirectamente a más de 140.000 personas y el turismo representa un 7% del PIB regional", señalan a 20minutos. Por ello piden adoptar medidas específicas "ya que la viabilidad de muchos hoteles estará en peligro, lo que lastrará aún más la economía española y ralentizará la salida de la crisis", advierten los hoteleros.

También los comerciantes viven esta crisis con "enorme temor" ante la falta de una hoja de ruta a seguir. "No le pido al Gobierno que sea adivino pero sí que trabaje en varios escenarios para saber cómo tendremos que actuar", señala a este diario el presidente de Confederacion del Comercio Especializado de Madrid (Cocem), Armando Rodríguez. Aunque él mismo marca la diferencia entre el comercio que se ha podido mantener- como el de la alimentación- con el que ha sufrido inactividad, en ningún caso "existe correlación entre los ingresos y gastos", lo que provoca "angustia e incertidumbre" entre los comerciantes.

De los 108.000 desempleos que ha calculado el área municipal de Economía junto a Ceprede y el Colegio de Economistas de Madrid, un 18,2% de ellos serán autónomos. "El escenario va a ser muy negativo porque somos los primeros afectados en las crisis, como ocurrió en la de 2008", lamenta la presidenta Asociación de Trabajadores Autónomos de Madrid (ATA), Elena Melgar.

Sin embargo, la representante de este sector aún mantiene la esperanza. "Se pueden tomar muchas medias para frenar el daño económico. Todavía están a tiempo de que no se les pase la couta de autónomos este mes", advierte al Ejecutivo. Porque, en palabras de Melgar, "los autónomos no son números sino familias" y pese a que ahora se están manteniendo "a pulmón con sus ahorros", ¿cómo lo van a seguir haciendo si no se reactivan las actividades?, se pregunta la presidenta de la ATA.

A la hostelería y al comercio minorista le siguen el sector de fabricación de textiles (22,6%), los servicios personales (5,6%) y la Cultura, que perdería 1.497 puestos, lo que supone un 2,5% de los empleos perdidos en los dos primeros meses de confinamiento. En el lado contrario se encuentra el sector agrícola, uno de los pocos que han tenido impacto cero por el coronavirus. "Estamos en estado de alarma pero seguimos trabajando igual o más que antes porque nuestra actividad es producir alimentos y ahora se necesita", apunta el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Madrid, Francisco José García Navarrete.

Los agricultores no están teniendo dificultades más allá de los desplazamientos obstaculizados por las medidas de prevención frente al coronavirus. "Lo estamos vendiendo todo gracias al aumento del consumo en domicilio", cuenta el presidente. Es más, "estamos buscando trabajadores" para la próxima recogida de ajos. "Hoy ya están inscritas 9.000 personas en la Comunidad de Madrid para ayudar en el campo", señala García Navarrete.

Los madrileños consumen más en casa desde que se confinaron hace más de un mes. En cambio no pueden ir a restaurantes u hoteles que es donde se sirve la mayoría de la ganadería: "Es raro que se cocinen un lechazo en casa, los ganaderos están sufriendo la crisis en el campo", dice el presidente de Asaja Madrid. No obstante, García Navarrete saca un dato positivo de esta situación. "Por fin se le está dando la prioridad que tiene el sector primario, pues todo lo que hemos trabajado este año está ahora en los supermercados y la gente lo valora", señala.