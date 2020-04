Tudanca advierte contra "utilizar" a las víctimas y rechaza polémicas sobre su reconocimiento

"Claro que hay que reconocer a las víctimas, lo que conviene es que nadie las utilice", ha aseverado Tudanca en una rueda de prensa telemática ofrecida tras la reunión este lunes del Consejo Territorial de su partido.

El político socialista ha mostrado su "profundo respeto" por las víctimas y ha apuntado que el hecho de centrarse ahora en "combatir la pandemia" y sus consecuencias económicas "no significa olvidarlas o no reconocerlas".

"Cada víctima nos duele, ya es difícil no tener a alguien cercano afectado después de tantas semanas. No vamos a entrar en polémicas", ha recalcado Tudanca, quien ha expresado su respeto hacia la decisión de cada Administración acerca de declarar luto oficial y ha insistido en que se trata de un debate que "no aporta nada de nada a las víctimas ni a sus familias".

El secretario general del PSCyL ha insistido en que no va a poner en duda la posición de la Junta de Castilla y León respecto a las medidas a tomar en una futura desescalada del confinamiento y ha pedido que, de la misma manera, "no se pongan en duda las posiciones del Gobierno".

CONTRADICCIONES

En este sentido, ha abogado por "no caer en contradicciones" a la hora de opinar sobre "decisiones muy complejas" que deben adoptar "todas las administraciones", ya que "el criterio que debe primar es el de los expertos".

El también portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León no ha aclarado si su bancada apoyará este viernes la convalidación en las Cortes del decreto aprobado por la Junta en el Consejo de Gobierno del pasado jueves, decisión que adoptará previsiblemente este martes.

Sí ha criticado Tudanca lo que considera un cambio de postura por parte de la Junta de Castilla y León respecto a la búsqueda de una decisión consensuada entre Gobierno y comunidades autónomas para la finalización del curso académico y ha pedido al Ejecutivo regional que aporte "certidumbre" al profesorado y las familias.

En este sentido, ha advertido de que lo que se planteaba en el acuerdo "no era el aprobado general", sino la promoción de curso como norma general y ha recordado el "esfuerzo tremendo" del profesorado en este periodo de formación no presencial.