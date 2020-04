Los vecinos de una trabajadora del hospital de Asturias le destrozan la puerta "por miedo a contagiarse" 

Una mujer denuncia que sus vecinos le han destrozado la puerta y le han denunciado a la Policía Local por "miedo a contagiarse" del coronavirus porque trabaja en un hospital en Asturias. Se llama Tina Rodríguez y trabaja en el laboratorio del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), según recoge El Comercio.

Según cuenta Tina, los hechos ocurrieron la semana del 29 de marzo cuando ella decidió hacer grandes compras para que pueda abastecer a sí misma y a su madre. Ella vive en un cuarto y su nevera es pequeña, por ello trasladó parte de su comida al séptimo, un piso que pertenece a un familiar.

Ahí fue cuando comenzó todo y una vecina llamó a la Policía Local "por miedo que contagiara el virus" y los agentes, que acudieron a su casa, advirtieron a Tina de que se enfrentaba a una multa de 600 euros.

"Me quedé con la duda porque creía que lo estaba haciendo bien. Esto era un domingo, el lunes al ir a Oviedo a trabajar decidí llamar a la Guardia Civil para consultar. Si lo estaba haciendo mal no volvería a subir pero creía que no era así. Me dijeron que tenía razón y para asegurarme opté por llamar también a la Policía Nacional de Avilés y me dijeron lo mismo", explica.

Días después subió de nuevo y se encontró la puerta destrozada, le habían dado un gran golpe rompiendo el premarco y el marco. "Pasa solo porque trabajo en el hospital, si no no habría ese miedo a que les contagie", lamenta Tina y asegura que ella es "la primera que toma muchas precauciones".