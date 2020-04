Mahi Masegosa abandona las pelucas y cambia de 'look' tiñéndose el pelo

Ella y sus pelucas son una. Casi indivisibles. Nadie se imagina a Mahi Masegosa sin la cabeza cubierta por largos cabellos de colores imposibles, ondas perfectas y cosplays asombrosos en su canal de Youtube, en los que combina su savoir faire en maquillaje con, recientemente, sus desnudos para mostrar su aumento de pecho.

La que fuera concursante de Maestros de la costura, donde se dio a conocer al gran público, y más tarde en la anterior edición de Supervivientes, ha tenido una de esas epifanías que algunas personas están teniendo durante la cuarentena con su pelo... y ha tomado la decisión.

Bien cierto es que en su aventura hondureña en Cayos Cochinos hubo un momento en el que no pudo más y dejó atrás las pelucas que se había llevado y optó por llevar su cabello largo rizado y negro al natural, incluso asegurando que se sentía más cómoda de lo que imaginaba, pero fue volver y regresó el complemento.

Desde entonces su cabeza ha estado adornada de grises, amarillos, verdes, azules, rosas y de la enorme infinidad de tonos de la gama cromática de las pelucas que tiene en su armario. Y sin embargo, este confinamiento ha decidido que ya era de un cambio de look.

Y eso, en su caso, es lo que para cualquiera sería lo más usual: volver a su pelo normal... Bueno, ¿normal? Masegosa no ha podido resistirse y ha compartido con sus más de 357.000 seguidores que no solo ha vuelto a su melena oscura y curvilínea sino que ha optado por teñirse.

Tal cual. La granadina lo califica de "desastre", sobre todo porque las pasó "canutas" para aplicarse el tinte ella misma. "¡Pero al final, leche, queda genial!", se dice a sí misma.

"Os confieso que ahora no puedo dejar de mirarme en el espejo y creo que este look es el look definitivo de mi vida. ¡Llevaba años sin teñir mi pelo y estoy encantada!", reconoce Masegosa, que ha recibido multitud de parabienes de sus fans, que la ven guapa siempre.

La andaluza, que tenía previsto este 2020 sacar su propia línea de pelucas ("No sé cómo no se me había ocurrido antes", llegó a declarar), se sinceraba y reconocía recientemente: "Siempre me han juzgado, pero estoy orgullosa de ser como soy".

Y a decir verdad, por cómo ha aprovechado este nuevo look para disfrazarse inmediatamente de Pícara de X-Men en un cosplay que ha hecho las delicias de sus fans, está en un momento envidiable y no le costará, junto con el apoyo de su novio Rafa, volver a primera línea en cuanto pase todo esto.

"A veces me paro a recordarme a mí de pequeña, y pienso en qué feliz habría sido si hubiera tenido todo lo que ahora tengo. Y mira que era feliz, que con mi colección de Barbies y sus accesorios pasaba los mejores días del mundo. Pero, joder, ¡actualmente soy todo lo que hubiese querido ser de pequeña!", ha escrito emocionada.

"Me acuerdo de cuando me ponía unas toallas rojas, que tenía mi abuela en su baño, en la cabeza, simulando que era una melena pelirroja, y le quitaba sus zapatos de tacón; y lo flipaba con Sailor Moon y la Pícara de los X-Men...", ha rememorado, antes de desvelar que sigue "siendo la misma" que de pequeña, "pero con tetas".