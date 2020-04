FAPAR, de acuerdo con permitir a los menores salir de casa y a la espera de conocer cómo se concreta

El presidente de FAPAR, Miguel Ángel Sanz, ha explicado a Europa Press que están "a expensas de que las autoridades sanitarias certifiquen lo correcto de la medida y cuáles son los mecanismos que se tienen que llevar a cabo para hacerla".

Sobre cómo aplicarla, ha dicho que como organización consideran que "deben ser los expertos los que estipulen" qué es lo más adecuado, para apuntar que hay quienes señalan que "podría haber problemas para los menores, si el confinamiento se alargara".

En su caso personal, con dos hijas de 13 y 16 años, Sanz ha comentado que "sí que empiezan a notar la necesidad de salir" y aunque "les gustaría más el contacto con los amigos", la opción de poder dar una vuelta cerca del domicilio sería una buena alternativa a "estar todo el día dentro de casa".

El Gobierno central ha adelantado que la medida podría beneficiar a menores de hasta 12 años, respecto a lo que el presidente de FAPAR ha apuntado que siempre que se pone un límite legal se "perjudica a quienes están cerca" del mismo, en este caso, a quienes sobrepasan esa edad.

Desde su punto de vista personal, la medida podría hacerse extensiva hasta los 18 años, "siempre que sea controlado", para remarcar, no obstante, que "deben ser las autoridades las que digan cómo y cuándo" y "habrá que cumplirlo".

CONCILIACIÓN

Miguel Ángel Sanz ha manifestado, por otra parte, que desde que la semana pasada comenzara el retorno a los puestos de trabajo "nos empiezan a llegar casos de problemas de conciliación".

El presidente de FAPAR ha detallado que no está disponible ninguno de los recursos que había antes de la pandemia como alternativa de conciliación y hay familias a las que se les presentan "serios problemas" porque no tienen con quién dejar a sus hijos ya que los abuelos no son una opción.

Ha señalado, especialmente, el caso de las monoparentales y ha pedido "medidas rápidas", como podría ser alargar el teletrabajo mientras los colegios continúen cerrados. También están estudiando proponer la posibilidad de acogerse al cien por cien de la reducción de la jornada por el cuidado de hijos y vincularlo a la renta mínima que está previsto impulsar en mayo.

El presidente de FAPAR ha aclarado que son ideas para hacer frente a situaciones complicadas a las que "hay que buscar soluciones entre todos" porque "hay familias que ya han agotado sus vacaciones y se han acogido a todo lo posible" y si han de acudir al puesto de trabajo, no tienen quién atienda a sus hijos.