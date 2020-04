Violeta Mangriñán vuelve a la tele tras hacerse el test del coronavirus un mes después de tener los síntomas

Violeta Mangriñán ha vuelto a los platós de televisión. La extronista y su novio, Fabio Colloricchio, han tenido que estar un mes alejados de los focos por presentar durante este último mes todos los síntomas del coronavirus.

Así, la influencer volvió este domingo al plató de Supervivientes con Jordi González para comentar el reality y sus haters no tardaron en atacarla. Por eso, la valenciana decidió explicar que tanto ella como su chico se habían realizado el test y que el resultado fue negativo.

"Antes de que la escoria de haters que se mueve por Twitter se venga arriba tengo que decir que el jueves, Fabio y yo nos hicimos el test y dimos negativo. Lo siento, sé que os fastidia, para todo los demás, hemoal", escribió a través de su cuenta en Twitter.

Hace unos días comentó a sus seguidores que no podía volver a trabajar sin hacerse las pruebas, pero, a pesar de pagar un seguro privado, no le estaban poniendo medios para solucionar esta complicada situación. "Pago todos los meses un seguro privado. Entiendo que no deba acudir a la sanidad pública porque mi caso no es grave, pero necesito solucionar esta situación cuanto antes", denunció la exsuperviviente.