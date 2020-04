Javier Remírez: "La función de un Gobierno no es controlar y mucho menos reducir la libertad de expresión"

En rueda de prensa, Remírez ha señalado que "la función de un Gobierno no es controlar y mucho menos reducir la libertad de expresión, algo que está garantizado". "Estamos en estado de alarma, no estamos en otro escenario y por tanto la ciudadanía, el conjunto de los agentes políticos y sociales en general por supuesto que tienen no solo el derecho sino incluso la obligación de hacer una crítica constructiva acerca de la situación a todos los niveles que se está produciendo y de la gestión de las administraciones locales", ha indicado.

Según ha continuado el vicepresidente navarro, "a partir de ahí, el Ministerio y la Guardia Civil han señalado que no quita para que desde las fuerzas de seguridad, a todos los niveles, no solo la Guardia Civil, se esté monitorizando acerca de posibles bulos que puedan generar una alarma social en esta cuestión de la crisis sanitaria".

A su juicio, "una cosa no quita la otra; una cosa es perseguir en este caso presuntas conductas delictivas que puedan generarse ante bulos a través de las redes sociales y otra cosa es garantizar, como está garantizada, la libertad de expresión y la crítica constructiva, que no solo es un derecho, sino que me atrevo a decir que es un deber de los agentes políticos y sociales".