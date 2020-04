La mitad de los barceloneses están afectados laboralmente por la pandemia, un 30% de ellos por despidos y ERTE

Uno de cada tres barceloneses, un 30,1%, están pasando por un despido (5,3%) o por un expendiente de regulación temporal de empleo (26,6%) durante el mes que llevamos de confinamiento domiciliario por la pandemia de coronavirus.

Si se añade el porcentaje de un 18,9% de habitantes que no pueden trabajar por las limitaciones impuestas por el estado de alarma, en su mayoría autónomos, la cifra asciende al 50%, es decir, que uno de cada dos barceloneses está viéndose afectado laboralmente por esta crisis sanitaria. Lo ha indicado el Ayuntamiento de Barcelona este lunes.

El 31,8% de las personas encuestadas han afirmado trabajar en servicios considerados como esenciales. Tres cuartas partes de los empleados afirman trabajar desde casa pero un 18,6% han de acudir presencialmente a su puesto.

La economía, la principal preocupación, seguida de la salud

La mayor preocupación para un 32,4% de los barceloneses es precisamente la situación económica, seguida de la salud (25%), con aspectos como la necesidad de mejorar la sanidad pública o de prevenir y curar la enfermedad.

El teniente de alcalde Jordi Martí ha comunicado en esta comparecencia que la Oficina Municipal de Dades está siguiendo la incidencia de la epidemia de coronavirus en la capital catalana a partir de una encuesta semanal que comenzó el pasado 6 de abril y que analiza la salud, el trabajo, la situación de confinamiento y la percepción de la gestión por parte de las instituciones.

Se llevan a cabo 900 encuestas semanales a residentes mayores de 16 años y los datospresentados este lunes corresponden a la primera encuesta, la del 6 al 16 de abril, con los resultados de 1.500 entrevistas.

Así pues, un 9,6% de los barceloneses preguntados han asegurado haber "presentado síntomas de coronavirus". Martí ha destacado que esta cifra es "una percepción subjetiva de la persona entrevistada" pero que se remarca en el estudio porque el dato es "muy superior a la cifra oficial de infectados de la ciudad", ha dicho. De este 9,6%, un 11,1% se ha podido hacer un test de detección del virus, un 36% ha acudido a un ambulatorio y un 6,1% ha acabado siendo ingresado. Los distritos que acumulan más personas que refieren haber tenido sintomatología son los de Sant Andreu, Sant Martí, Horta-Guinardó y Les Corts.

"La tasa de personas que han dicho haber tenido síntomas de Covid-19 es más alta entre los adultos de 35 a 55 años y más baja entre los más jóvenes y también entre los más mayores", destaca este primer barómetro.

Un 14% de barceloneses están pasando solos el confinamiento

"Nos preocupa el porcentaje de personas que o bien viven solas y manifiestan cuestiones vinculadas a la soledad y los colectivos en los que un numero de personas muy alto está pasando el confinamiento en viviendas justas de espacio para vivir confinados", ha remarcado Martí.

Los datos hablan además de un 14% de barceloneses que están solos en casa durante el encierro. Aunque el perfil mayoritario es el de hogares con dos miembros (un 34%) y un 28,7% con cuatro o más. En el caso de las personas de más de 65 años de edad, un colectivo especialmente vulnerable en esta crisis, tres de cada 10 también viven solas.

Mientras un 55,3% de los barceloneses preguntados aseguran que están viviendo bien el encierro, un 44,2% expresan la opinión opuesta. Para seis de cada 10 mayores, vivan o no solos, la situación no está siendo especialmente complicada. Los autores del estudio lo vinculan a que "seguramente no han visto alteradas significativamente sus rutinas diarias".

Un 2% de residentes no pueden disponer ni de medicamentos ni de productos de limpieza, un 1,1% no cuenta con la ayuda externa que necesita y un 0,6% no puede contar con productos de alimentación

Una de las actividades para mantenerse activo que más se realizan durante el confinamiento es la actividad física, un hábito que manifiestan tener en su domicilio siete de cada 10 personas encuestadas (69,8%). Un 94,9% aseguran tener acceso a Internet y un 88% refieren buenas relaciones vecinales durante este tiempo de encierro.

Los más vulnerables

En cambio, hay situaciones de vulnerabilidad que también ha destapado esta primera encuesta: un 2% de residentes no pueden disponer ni de medicamentos ni de productos de limpieza en su domicilio, un 1,1% no cuenta con la ayuda externa que necesita y un 0,6% no puede contar con productos de alimentación.

La administración mejor valorada es el Ayuntamiento, con un 58,1% de opiniones positivas, seguida por la Generalitat con un 56% y en tercer lugar del Gobierno español, con un 39,9% de apoyos. "Es un clásico que en los barómetros la administración municipal salga bien valorada pero creemos que hay que poner de manifiesto la posición del Ayuntamiento en garantizar la ampliación de los hospitales o su importante papel en las residencias de la tercera edad", ha querido destacar Martí.

La Oficina Municipal de Dades ha puesto en funcionamiento una página web con información actualizada a diario sobre el alcance y el impacto de la pandemia en la ciudad de Barcelona:https//www.dades.ajuntament.barcelona.cat/seguiment-covid19-bcn.