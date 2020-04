PNV dice a Sánchez que "es más fácil encauzar las cosas si se comparten antes"

En una entrevista concedida a ETB1, y recogida por Europa Press, Esteban ha indicado que, "una y otra vez, escuchamos que este Estado es el más descentralizado de Europa, pero en una situación como ésta vemos lo que sucede".

En este sentido, ha afirmado que "el modelo debería ser el de Alemania y los Länder", ya que, según ha explicado, "el estado de alarma no es en toda Alemania, sino que lo decreta cada länder y se toman las decisiones junto a los gobiernos de esos länder", por lo que ha preguntado "por qué no se hace eso aquí".

"El Gobierno toma decisiones de un día para otro y las expresa o lleva al Congreso. Si las cosas se explican, comparten y debaten antes, es más fácil encauzarlas, pero no lo hacen así. Esperaremos para ver en qué términos quieren hacer la nueva prórroga, porque no hay nada más que las referencias que conocemos todos", ha señalado.

PACTOS DE ESTADO

Aitor Esteban ha reiterado, ante la propuesta de Sánchez de pactos de estado ante la crisis, que los poderes públicos deberán hacer "un esfuerzo económico importante" y que, si se logra "un amplio acuerdo" en ese sentido, que luego se vea "en unos presupuestos, pues perfecto", pero ha advertido de que no quieren que se utilice la pandemia "como excusa para una recentralización".

"A mi Sánchez me dijo que esa mesa sería solo en torno a la economía. Luego he escuchado otras declaraciones por parte del Gobierno, en las que de nuevo metían ámbitos como sanidad, dependencia y demás. Si eso es así, creo que habrá problemas", ha advertido.

El portavoz del PNV en el Congreso ha destacado que no entiende que no se haya limitado el precio de venta al público de las mascarillas hasta ahora. "Se ha anunciado hace días, y no veo razones para que no se formalice un decreto o una orden. Si las mascarillas van a ser un elemento que debamos utilizar, o más lógico es que se formalizara esa orden", ha indicado.

GENERAL SANTIAGO

Por otro lado, Aitor Esteban se ha referido a las declaraciones del Jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago, en las que afirmaba que la Jefatura del Servicio de Información del Instituto Armado trabaja contra los bulos en Internet para "minimizar el clima contrario al Gobierno", y ha indicado que "la cuestión es si de verdad cree eso o que el hombre no es un maestro haciendo declaraciones y solo ha sido un error", aunque ha dicho que supone que ha sido un lapsus".

En todo caso, el dirigente jeltzale ha destacado que lo dicho por el general Santiago es algo "inaceptable", y que, además, "no es la primera que este guardia civil mete la pata". "Está claro que le ha hecho un gran favor a la derecha, sobre todo a Vox, que ha estado soltando grandes mentiras en torno a esto en medios y redes sociales. No creo que el Gobierno esconda nada", ha asegurado.

Además, ha destacado que no entiende por qué el Gobierno "tiene que sacar a diario a la Guardia Civil, a la Policía y a la Armada, si por encima de ellos hay mandos civiles". "Para eso están los ministros. No entiendo esta afición", ha añadido.