La ruta gastronómica internacional que Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz están siguiendo durante la cuarentena

Es lo que tiene que tu pareja sea uno de los chefs más respetados y alabados no solo del panorama nacional, sino reconocido a nivel global gracias a sus tres estrellas Michelín por su restaurante DiverXO, que durante la cuarentena, desde luego, hambre no vas a pasar.

Y si no que se lo digan a Cristina Pedroche quien, a juzgar porque su Instagram da cuenta de que no ha salido de casa por culpa del Covid-19, cualquiera diría, sabiendo los platos que integran su dieta que no ha hecho una ruta gastronómica por diversos rincones del mundo.

Porque hay quien está, muy loablemente, aprendiendo en este confinamiento a hacer pan o repostería y abriendo por primera vez un sobre de levadura y quien convive con Dabiz Muñoz y necesita mucho alimento para sus clases posteriores de yoga y deporte con famosos -como será su anunciado futuro programa The Mirror-.

La suerte ha querido que la tertuliana de Zapeando esté disfrutando estos días de todo un menú de delicatessen que su marido le va preparando con el amor que pone en cada uno de sus platos, como ha demostrado en una de sus últimas creaciones: la siempre recurrida pasta italiana.

"Adoro comer pasta y estos puede que sean los mejores gnocchis con bolognesa que me he comido en mi vida. Qué va. Puede no, lo son", afirmaba categóricamente la madrileña, que acto seguido aseguraba que su esposo la había "llevado a Italia" y hacer publicidad de su cuenta.

Pero es que hacía nada la colaboradora de El Hormiguero había "viajado" hasta Singapur, pues su marido le había preparado una receta típica del una de sus últimas escapadas: se trata de unos laksas, una sopa de fideos sumamente condimentada.

"Estoy comiendo como en mi vida", piropeaba Pedroche al cocinero, que se venía arriba por los ánimos de su mujer, como se puede comprobar en su propio perfil, donde ha compartido las mescolanzas de sabores que ha hecho.

Como un "Festival ChinoMadrileño" que ha hecho mezclando "alitas de pollo crujientes con agridulce de cítricos al amontillado y arroz frito con huevos de corral y salchichón ibérico" y que le hacían desconocer si estaba en Hong-Kong o en su casa.

Pero también, por supuesto, la rica variedad de platos de nuestra tierra, siempre con su toque especial, como la "Lasaña Leoñesa (ternera y chorizo de León ahumado y picante) con bechamel de coco" o los "spaghettis caldosos" de "almejas, coco, piparras y café", que mezclaba toques de Galicia con Singapur o Galicia.

Pero también ha compartido las recetas al completo para que sus más de 815.000 seguidores puedan hacer platos tan apetecibles como "tacos de costillar de cerdo asado, lacado y superjugoso" o "lentejas estofadas al curry con carabineros, hierbabuena y limón". Que aproveche.