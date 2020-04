La CGT pide que el Bicing no se reabra hasta que acabe el estado de alarma y haya "garantías"

La CGT exige que no se reactive el servicio de Bicing "hasta que no se dé por acabada la alarma general decretada por el gobierno español". En un comunicado, el sindicato dice que el Ayuntamiento de Barcelona quiere reabrirlo "desde el día después" de suspenderlo.

"No tiene sentido reactivar un servicio en el que el gran porcentaje de usuarios no están en activo", argumentan desde la CGT. Además, piden que en todo caso no se retome el servicio hasta que no se pueda hacer "con las máximas garantías de seguridad", tanto para los trabajadores como para los usuarios.

El virus puede vivir tres días en la superficie de una bicicleta

Alegan que el servicio cuenta con un gran número de usuarios, "una amplia mayoría de los cuales son estudiantes y personal de oficinas, que en un gran porcentaje se encuentran teletrabajando o sin actividad".

Cada bicicleta la utilizaban diariamente más de seis personas antes del encierro

Por otro lado, según el sindicato, la vida estimada del virus en una bicicleta es de tres días y no hay forma material de garantizar una limpieza y desinfección de las 6.000 bicicletas y 424 estaciones. Además, apuntan, cada bicicleta la utilizan diariamente más de seis personas, habitualmente.

Por todo esto, en el comunicado insisten en mantener la paralización de toda actividad "no esencial" y rechazan que"la economía esté por delante de la salud".

Parado desde el 16 de marzo

El servicio se encuentra inactivo desde el día 16 de marzo, cuando se suspendió "hasta nuevo aviso" ante la situación de alarma generada por el coronavirus. La decisión se tomó de acuero con los criterios de las autoridades sanitarias y en coordinación con la Agència de Salut Pública de Barcelona y la Comissió de Seguiment de la Covid-19 del Ayuntamiento de Barcelona. En ese momento, el sindicato aplaudió el "buen criterio" del ayuntamiento y la UTE Pedalem.