Otegi cree que no dan condiciones en Euskadi para la desescalada en condiciones de garantizar la salud pública

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha recordado que la fase de confinamiento "está dando resultados", aunque "algunos llegaron mal y tarde", y ahora "tienen una cierta prisa para correr".

A su juicio, también llama la atención que se le llame a la próxima situación "nueva normalidad", que muchos, como él, temen que "va a repetir los mismos errores que la realidad anterior". Por ello, ha apostado por hacer "los deberes" en el confinamiento, que "consisten en generar las condiciones que permitan el desescalamiento".

En este sentido, ha reclamado hacer test a toda la población y ha indicado que los que se están realizando ahora, la OMS "ha dicho que no son fiables", y Cataluña los ha retirado. "Son los que se están haciendo aquí. Aquí hacer falta PCR. Hay 55 profesionales en este país que tienen la posibilidad de hacer PCR totalmente fiables. Alguien nos tiene que explicar por qué no se están produciendo y por qué no se está haciendo esto a la gente", ha manifestado.

Para el líder de EH Bildu, "es increíble que se tenga entre las manos un producto que ha sido elaborado por científicos del país, que pueden producirse 10.000 al día si los laboratorios y no se están haciendo". Asimismo, ha subrayado que hay aplicación digital para hacer "un rastreo intensivo y agresivo del virus". "Pero no lo tenemos", ha remarcado.

Por ello, ha preguntado "si, en estas condiciones, alguien está dispuesto a decir qué científicos están recomendando esta desescalada en los términos que algunos están planteando". "Tenemos que generar las condiciones porque todos queremos salir y que se reabra la actividad económica, pero, por favor, genérense las condiciones para que se haga eso con garantías de salud pública", ha añadido.

PROPUESTAS DEL LEHENDAKARI

Arnaldo Otegi ha rechazado, de esta forma, por ejemplo, la petición del Lehendakari, Iñigo Urkullu, de que se proceda a la apertura de comercios, y ha recordado que EH Bildu ya se opuso a que se reanudara la actividad económica no esencial.

"Yo creo que no existen las condiciones para poder hacer eso. Nosotros dijimos que era temeridad, una responsabilidad. Nadie sabe qué repercusión va a tener esto. Ya conocemos los primeros datos de algunas empresas en las que se han vuelto a producir contagios", ha aseverado.

Tras asegurar que su formación "desea al Lehendakari y a todos el mundo que acierte", ha dicho que "mucho" se teme que "no lo está haciendo, que empezó tarde y mal, que puso todos los obstáculos posibles, incluso para que no se celebraran las elecciones". "Nosotros fuimos los primeros que dijimos que las elecciones no se tenían que producir y algunos nos llamaron miserables", ha subrayado.

Arnaldo Otegi ha reiterado que ellos son los primeros que quieren "que la gente salga a la calle, que abran los comercios, los bares, los restaurantes, que se reabra toda la actividad económica", pero ha insistido en que no se dan las condiciones que la comunidad internacional y científica exigen para la desescalada.

IMPROVISACIÓN

Por ello, ha pedido que se aproveche el confinamiento hasta el 11 de mayo "para tener dispuestos los instrumentos que permitan hacer frente a un posible nuevo rebrote". "Yo no conozco cuáles son los miembros de al comunidad científica que aconsejan que la gente pueda salir a hacer deporte o que pueda abrirse comercios. No tengo los datos, pero me da la impresión de que esto se está improvisando, se está haciendo mal, que se llega tarde y de que todos tenemos una cierta ansiedad por volver a una normalidad que no va a ser tal", ha apuntado.

Otegi ha instado a que "se hagan las cosas bien" y ha recordado que EH Bildu ha presentado un plan detallado de cómo debe ser el confinamiento y el desconfinamiento, y en que condiciones". No obstante, ha explicado que tampoco pretenden que se haga como ellos quieren, pero sí con garantías. "Si vamos a tener que estar confinados y tenemos un tiempo precioso, no lo malgastemos", ha remarcado.

El representante de la formación soberanista ha afirmado que desconoce si el Lehendakari escucha o no a los científicos cuando, por ejemplo, propone abrir los comercios. "Me imagino que hablará, yo no los conozco. En el Estado español sé quién sale a hablar de estas cosas en nombre de la comunidad científica, aquí lo desconozco", ha apuntado.

"SENTIDO COMÚN"

En todo caso, ha llamado a "aplicar el sentido común" porque "hay un virus que sigue circulando, que mata gente todos los días" y, si se toman medidas que permiten la movilidad "de cada vez más gente, es bastante de sentido común pensar que el virus se va a propagar más rápido o con mayor intensidad".

"Eso puede ser posible si se tienen los instrumentos para hacerle frente", ha destacado, para considerar que no los hay. "El primer confinamiento está siendo muy duro. ¿Pero imaginamos si, por culpa de un rebrote, porque no se hacen las cosas bien, tenemos que ir a un segundo confinamiento duro?. Eso sí que va a ser un golpe mortal a la economía y a la salud del país", ha repetido.

Para hacer las "cosas bien", ha considerado que hay que tener "un lugar de encuentro en el que poder hablar". En este sentido, ha recordado que EH Bildu tiene un plan, pero no se puede discutir porque "aquí se niega la posibilidad de que, en una mesa, se sienten empresarios, sindicatos, instituciones y partidos, a debatir del confinamiento, desconfinamiento y de las medidas económicas que hay que adoptar. Es la realidad del país y lo que no entendemos. Es un auténtico desastre en términos democráticos y de eficacia política", ha concluido.