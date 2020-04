Elena Tablada comparte "la conexión más mágica y espectacular" con su bebé

En plena recta final de su embarazo, Elena Tablada ha querido compartir con sus seguidores la que ha llamado "la conexión más mágica y espectacular" con su bebé.

Así lo has hecho saber la diseñadora a través de las redes sociales, subiendo a su perfil de Instagram una fotografía de ella en postura de meditación acompañado de esa frase.

"A todas las futuras mamis, en mis stories les dejo una meditación linda y poderosa que me pasó una chica (discúlpame que no recuerdo tu username para mencionarte 😒🙏🏽) me ha ayudado muchísimo y ahora yo se la paso ustedes para que disfruten de esta experiencia tan especial", ha escrito también la ex de David Bisbal.

Es inminente la llegada al mundo de su hija, la primera de su matrimonio con Javier Ungría, por lo que Tablada ya tiene su casa preparada para la ocasión. "Contando los días", escribía la diseñadora hace unos días, junto a la cunita y varias prendas de vestir para la futura bebé.