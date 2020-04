Sánchez Roselló, "emocionado" con la solidaridad "ejemplar" de los almanseños: "No está siendo fácil"

Así lo ha declarado a Europa Press, argumentando que está "contento" con el comportamiento que están teniendo sus ciudadanos durante el confinamiento "gracias" al cual, se ha conseguido que descienda el número de asistencias médicas tanto en el hospital, centro de salud como en urgencias.

Pero asimismo, Sánchez asegura que tras el confinamiento se encuentran acciones solidarias que están ayudando a superar la crisis sanitaria, como como por ejemplo, la labor que agricultores y tractoristas están llevando a cabo "con su participación en la desinfección de la ciudad", realizándola dos veces al día.

Sin olvidarse de la iniciativa que han tenido hoteleros poniendo sus hoteles a disposición del personal sanitario "de manera gratuita", o también el papel que ha tenido la asociación de Fabricantes de Calzado de Almansa tras haber fabricado y entregado "más de 20.000 mascarillas - que cuentan con el test de validez- para el hospital de Almansa".

Incluso, los propios vecinos de Almansa se han unido para coser mascarillas, que a pesar de no contar con el test de validez, los comerciantes, empresarios, agricultores y vecinos de la ciudad, pueden utilizarlas y asegura que la gente "se ha volcado".

SÁNCHEZ AGRADECE LA ACTITUD DE TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS

Por otra parte, el primer edil de Almansa agradece a todos los grupos políticos el apoyo que están mostrando "por llamadas telefónicas", además de avalar todas las medidas que el equipo de Gobierno está tomando durante la crisis sanitaria y que además, ya trabaja para que, en el momento en el que se levante el estado de alarma, puedan empezar a "recuperar la normalidad lo antes posible".

Y es que, Sánchez manifiesta que no se está viviendo una situación "fácil" por lo que considera que a pesar de que la crítica política "debe existir" ahora no es el momento ya que "lo que toca" es "trabajar por salvar vidas, que la vida de los vecinos no se vea empeorada y sobre todo, atender a las personas que más dificultades tienen".

Y es que, tras varias semanas de confinamiento, el primer edil de Almansa considera que "es en estos momentos" cuando se están valorando las "cosas importantes" y que si tiene que quedarse con algo positivo es "con el cariño que las personas sabemos sacar en estos momentos de dificultad y el afán de superación".