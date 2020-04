La madre de José Antonio Avilés, indignada con 'Supervivientes' por no permitirle hablar hasta el final de la gala

Uno de los papeles más difíciles dentro de un reality es el de los de los defensores de los concursantes, que desde el plató, en el mejor de los casos y desde sus casas y por videoconferencia en ocasiones, tienen que tratar de justificar las conductas de sus familiares o amigos en la isla, algo que en ocasiones no es nada fácil.

Es el caso de la madre de José Antonio Avilés, uno de los protagonistas de Supervivientes por sus constantes broncas y enfrentamientos y que anoche protagonizó las imágenes más tensas de la gala y que se llevó la mayoría de comentarios y críticas.

Sin embargo, su madre, defensora, sólo pudo intervenir casi al final de la gala, después de 2,35 horas de programa y apenas cinco minutos, que tuvo que compartir además con los colaboradores en plató.

"Si me das tiempo tengo que hacer aclaraciones a casi todos los presentes en el plató...", comenzaba diciendo la mujer, pero Jordi González, el presentador, ya le advertía de que "tampoco tienes todo el tiempo del mundo…".

"Supongo que serás un poco justo y me darás tiempo a que cambie impresiones…", pedía la madre, que comenzaba a argumentar en favor de su hijo, haciendo reproches sobre algunos de los comentarios vertidos en plató, por ejemplo, los de Violeta Mangriñán, crítica con su hijo.

"Solo te refieres a él para descalificarlo", se quejó la madre del concursante, que entró en un encendido intercambio de pareceres con la colaboradora, que estaba en el plató.

Poco más pudo hacer Carmen, pues Jordi González intervenía: “Te lo he dicho, eh, que no tenemos tiempo”. La madre de Avilés se mostraba disconforme y molesta: “Habéis hablado todo el concurso de José Antonio y nadie ha podido darle voz”.

"Eh, cuidado, que he dicho que qué pena que no hubiera nadie aquí defendiendo a José Antonio", se quejaba el presentador, porque no había ningún defensor de Avilés en plató, aunque su madre estaba en línea por videoconferencia.

“Pero es que estoy aquí, Jordi, por eso pido…", trataba de expresarse la madre, pero no había más tiempo. “Qué pena que las conexiones tengan que ser así, por Skype…", se excusaba González antes de despedir la conexión.

“No lo entiendo, no lo entiendo...”, decía visiblemente enfadada la señora antes de que se cortara su intervención.