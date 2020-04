Arévalo estalla "cansado" de que le llamen "facha" y después graba un vídeo para calmar los ánimos

Paco Arévalo se ha mostrado muy enfadado por quienes le llaman facha. El humorista, a través de las redes sociales, se ha desahogado en Twitter con un mensaje para todos sus detractores.

"Estoy cansado de que me llamen facha. ¿Facha por ser católico y creer en Dios?¿Por no estar de acuerdo con este Gobierno? ¿Por defender mi bandera y mi país? ¿Por gritar viva el rey? ¿Por temer al comunismo más radical? ¿Por admirar a empresarios como Amancio Ortega? ¿Por aplaudir a mi Ejército?", ha escrito el cómico.

Estoy cansado que me llamen facha. Facha por ser católico y creer en Dios? Por no estar de acuerdo con este gobierno? Por defender mi bandera y mi país? Por gritar viva El Rey? Por temer al comunismo más radical?Por admirar a empresarios como A.Ortega? Por aplaudir a mi ejército? — Arevalo (@arevaloOK) April 18, 2020

Unas palabras que ha hecho que el humorista sea tendencia durante todo el domingo y que han generado una gran controversia en la red social. También un intenso debate entre los que se posicionan al lado Arévalo y entre los que entienden el por qué de que le tilden de esta manera.

Entre los que han dado su opinión, personas reconocidas como Alfonso Usía o Ana Milán.

No, Paco. Te llaman facha porque apoyas a un partido fascista, que se dedica a sembrar el odio a través de bulos sobre inmigrantes, mujeres que luchan contra la violencia machista, homosexuales y gentes de izquierdas en general.https://t.co/f17CJCoxkv — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) April 19, 2020

No creo que sea por nada de eso @arevaloOK



Igual le llaman a usted facha porque apoya a un partido racista, machista, xenófobo, homófobo, clasista y golpista que siembra bulos y odio y que usa la bandera de todos para agredir a los que piensan diferente



Igual eh??? 🤷🏻‍♀️ — Protestona 😷 (@protestona1) April 19, 2020

Que le llamen facha ha pasado de ser un insulto despreciativo a un gran honor. — Alfonso Ussía (@alfonso_ussia) April 19, 2020

Para calmar los ánimos, pasadas unas horas el cómico, que recientemente reveló que su hija padecía cáncer, quiso calmar los ánimos y para eso se grabó un vídeo.

"Hay libertad de expresión. Yo no insulto a nadie y respeto las opiniones de todo el mundo. Cuando yo digo algo es una opinión y la doy en un medio donde todo el mundo se expresa. Yo no creo que el Twitter esté para insultar, está para la libertad de expresión, para desahogarnos en algunas cosas y para decir la verdad", señala.

Además, asegura que no pertenece a ningún partido, y manda un mensaje a los que no opinan como él: "Ruego a todos los que se ofenden y se ponen alterados y nerviosos que estén tranquilos, que yo no soy nadie. Soy un cómico, uno de los más que tiene la opción de poder votar a quien le dé la gana y tiene la opinión que tienen muchísimos españoles. Pero tranquilos, que si queréis no digo nada".