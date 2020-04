Un 64% de la población desaprueba la fórmula para buscar un pacto de Estado ante la crisis del coronavirus

Pacto sí, pero no así. Los pactos que propone el Gobierno –calificados también como la reedición de los Pactos de la Moncloa, firmados en 1977– están bien vistos por los ciudadanos, pero no así el proceso para llegar a ellos. Un 64% de los españoles consideran que la forma en la que se está intentando este acuerdo no es la adecuada, y que se debe optar por el consenso. Es una de las principales conclusiones de la encuesta de Metroscopia a la que ha tenido acceso 20minutos. Frente a eso, hay un 27% que creen que el camino sí es el correcto.

Una amplia mayoría de los electores apuntan a que una solución pasa porque todos los actores políticos cedan en sus pretensiones. Para lograr un pacto también es necesario que se muevan de las posiciones iniciales. ¿Y quién tiene que hacerlo? Para un 35% la oposición es la que más tiene que dar el brazo a torcer en algunos aspectos, mientras que otro 32% de la gente considera que debe hacerlo el Gobierno. Eso sí, hay un 26% de los españoles que consideran que la cesión ha de darse por parte de todos por igual.

En función de la pregunta que se hace, el nivel de aceptación es uno u otro, pero nada tiene que ver con la viabilidad de esa propuesta. Por ejemplo, si lo que se evoca son unos nuevos Pactos de la Moncloa, con la inclusión de todas las fuerzas políticas, el apoyo alcanza un 92% de la población. En cambio, solo un 18% ve posible que se puedan repetir en un panorama político como el actual.

Otra opción es un pacto entre todos los partidos políticos (PSOE, PP, Vox, Ciudadanos y las formaciones nacionalistas), pero que además incluya a la patronal y a los sindicatos. En ese caso, lo ven con buenos ojos un 75% de los españoles, pero de nuevo, solo se podría convertir en una realidad para un 24% de los votantes.

También se cuestiona por el hecho de si Pedro Sánchez ha puesto todas las cartas sobre la mesa para lograr esa unión amplia. Un 72% de la gente está de acuerdo con lo planteado por el presidente. En cambio, menos de la mitad (42%) apunta que vaya a tener éxito.

Los electores también valoran el grado de implicación de cada partido en la búsqueda de esa unión. Las formaciones que más proclives salen son PSOE y Cs. Para un 70% de la población los socialistas harán todo lo posible para lograr un pacto, algo que también harán los naranjas para un 66% de los españoles. Los porcentajes bajan un poco en la caso de Unidas Podemos (57%) y a menos de la mitad de los ciudadanos en el caso del PP (46%) y Vox (13%).

Arrimadas e Iglesias salen reforzados

La crisis del coronavirus está sirviendo también para poner nota a los líderes políticos. En este sentido, Inés Arrimadas es la que más mejora su valoración respecto a la primera semana de abril. La presidenta de Cs pasa de un 30% de aprobado a un 46%. Pablo Iglesias, por su parte, también crece: de un 31% a un 37%. Pedro Sánchez sube dos puntos (del 49% al 51%), mientras que Pablo Casado y Santiago Abascal se mantienen en un 31% y en un 15% de aprobado respectivamente.