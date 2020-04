Feijóo achaca a "una mala interpretación" las palabras de Sánchez sobre el estudio epidemiológico gallego

"Con todo el respeto, me parece que el estudio epidemiológico lo tiene que desarrollar el Gobierno de España", comentó Sánchez, remitiéndose a sus conversaciones con los diferentes Ejecutivos autonómicos, a los que, según ha matizado, ya ha explicado que "en las próximas semanas" se hará un estudio con 62.000 pruebas en el conjunto del país.

Sin embargo, este domingo, durante la videoconferencia de presidentes autonómicos, "en ningún caso" Sánchez le transmitió a Feijóo, según ha trasladado este último en rueda de prensa, sus reticencias sobre el análisis que prepara Sanidade.

Eso sí, el presidente de la Xunta ha dicho que "no acabó de entender por qué se molestó" el Gobierno por esto cuando otras autonomías van a realizar estudios aún "mayores" por cuestión de población. "No lo entendí, por eso saqué este asunto, pero no tuve respuesta", ha añadido Feijóo, quien ha señalado la importancia de hacerlo en cada autonomía para no "improvisar el desescalado" del confinamiento.

ESTUDIO EN CENTROS DE SALUD

En cualquier caso, el mandatario gallega ha confirmado que ya esta misma semana, el "jueves o viernes", comenzarán las llamadas para participar en las pruebas del coronavirus en Galicia, que se realizará en dos tandas de 50.000 ciudadanos cada una, hasta llegar a las 100.000 personas en total.

Los ciudadanos seleccionados deberán acercarse a los centros de salud -en el caso de personas que deban permanecer confinadas, un equipo acudirá a sus casas-, donde serán los médicos y enfermeros de Atención Primaria los que ejecutarán los test de anticuerpos completos, un diagnóstico de coronavirus "que no es definitivo" para pero que podría arrojar qué porcentaje de la población está inmunizada.

"Nos servirá para tener una idea de cómo estamos desde el punto de vista de poder recuperar la actividad económica de forma paulatina", ha subrayado el titular de la Xunta.

En este sentido, Feijóo ha dicho que aquellas personas sometidas a los test podrán contar con el resultado, que les será comunicado también mediante una llamada, "entre las 24 y las 48 horas" siguientes, mientras que el resultado agregado de las primeras 50.000 muestras se conocerá "entre ocho y diez" días después.

METODOLOGÍA DEL IGE

Además, los resultados -ha garantizado- se remitirán a la Administración central. Eso sí, el muestreo se realizará con el criterio propio que siga el Instituto Galego de Estatística (IGE), dado que, según ha dicho, las comunidades "no cuentan con la metodología" que empleará el Instituto de Salud Carlos III para hacer su estudio propio en toda España.

"Hoy volví a plantearlo. Es necesario conocer la metodología que va a seguir el Gobierno central para poder casarlo con los test que varios presidentes ya planteamos en el ámbito de nuestras competencias", ha insistido.