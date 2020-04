PSOE critica "pasividad" de PP y Cs ante el "desconcierto de cientos de trabajadores" de contratas municipales

Al respecto, el socialista ha detallado en un comunicado que se ha abordado "este asunto en varias ocasiones con el gobierno de Luis Salvador en las reuniones del gabinete de crisis, donde hemos advertido de la debilidad de estos trabajadores". "Varias semanas después, seguimos sin criterios comunes y sin directrices", ha criticado.

En este sentido, el socialista ha lamentado "la pasividad municipal de los dirigentes granadinos, frente a la diligencia de otros ayuntamientos como Córdoba o Madrid, donde desde el primer día se han dado instrucciones a las contratas municipales para que todas adopten la medidas en el mismo sentido".

Para Corpas, "es lógico que las contratas que prestan sus servicios para el Ayuntamiento, y que han tenido que suspender o interrumpir sus trabajos, tengan una línea de comunicación con el Ayuntamiento, algo que no ha ocurrido hasta hace bien poco en esta ciudad".

"Muchos ayuntamientos, de todos los colores, ante esa situación han adoptado decisiones en el siguiente sentido: para que no haya perjuicio se abonarán los salarios de los trabajadores de aquellas empresas que se hayan visto ante la imposibilidad de seguir prestando sus servicios", ha apuntado el edil, quien ha destacado que "aquí en Granada, unas contratas primero les comunicaron a sus trabajadores que iban a hacer un ERTE, y luego les dijeron que no". "Otras, han hecho este proceso, otras no, lo que está generando situaciones muy dispares y una gran incertidumbre que a la larga va a generar desigualdades", ha indicado.

El concejal del PSOE ha criticado, además que, "el Ayuntamiento de Granada, en concreto Salvador, se haya pasado semanas ausente sin dar respuestas claras al respecto, generando una incertidumbre sin precedentes en esta ciudad, y para los cientos de trabajadores que realizan actividades para el Ayuntamiento".

"No se puede permitir que esta crisis sanitaria, sea también una crisis en el empleo de Granada, y todo lo que podamos hacer para impedirlo debemos afrontarlo como institución más cercana al ciudadano, llevamos semanas interesándonos por la situación de las contratas municipales, llevamos semanas llamando la atención del gobierno local, la pasividad respecto a este asunto ha sido manifiestamente clara", ha precisado Corpas.

Para concluir, el edil socialista ha señalado que "es importante también poner el foco en los cientos de contratas municipales que se han visto afectados por el Estado de Alarma que ha provocado la pandemia del Coronavirus, y recordar al gobierno de Salvador que tienen la responsabilidad de la prestación de esos servicios que son vitales, y a la par crear confianza y seguridad en los trabajadores de esas contratas".