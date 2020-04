Page, partidario de abrir algunas zonas pero sin cambiar de población y de que se pueda ampliar edad de niños

En rueda de prensa después de participar en la videconferencia de presidentes autonómicos junto al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha defendido una "posición intermedia" que no se sitúa ni en la opinión de las regiones que prefieren que la pauta solo la marque el Gobierno de España ni de aquellas que solicitan tener potestad para fijar el desplazamiento de sus ciudadanos.

Concretamente, ha precisado que "cada comunidad pueda tener zonas específicas donde descongestionar" pero sin cambiar de población, poniendo como ejemplo que hay zonas en su región que no tienen ni un solo caso o que en una misma comarca viven quince personas, y que sería "absurdo" no permitir que sus ciudadanos salieran de casa.

También se ha mostrado partidario de que estas decisiones sobre zonas específicas se consensúen entre comunidades autónomas limítrofes. "Si Madrid va a tomar alguna decisión es bueno que lo hable con Castilla-La Mancha y con Castilla y León. Si mañana aquí se abren algunos municipios no es para que se vayan a Madrid o a la playa, tendremos que estar de acuerdo con el presidente de Murcia", ha manifestado.

Toda decisión que se tome, según García-Page, debe estar sometida a un criterio de unidad nacional y siempre bajo la autorización del Gobierno de España.

AMPLIAR LA EDAD DE LOS NIÑOS

Respecto a las medidas para relajar el confinamiento en los niños, el presidente castellanomanchego ha planteado a Pedro Sánchez que la edad de 12 años a la que hizo alusión se pueda ampliar con "algunos valores cromáticos", mencionando que se pudiera permitir también a los que tienen 14 o 16 años.

"No me importa la edad de quien salga, sino el hecho de que estén separados y no en grupo. Podremos salir muchos siempre y cuando guardemos la distancia", ha aseverado.