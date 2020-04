De las comparecencias semanales de Sánchez a un Casado de perfil bajo que lleva 20 días sin dar una rueda de prensa

Este lunes es el día. Pedro Sánchez y Pablo Casado se verán las caras por videoconferencia para abordar unos posibles acuerdos que siguen lejanos. La crisis del coronavirus requiere de estrategias de comunicación, y Gobierno y oposición han optado también por dos distintas. El presidente del Ejecutivo ha fijado sus comparecencias los sábados, incluso entre voces que ven cierta sobreexposición, acompañadas de preguntas de los periodistas, previo cambio de modelo a mitad de la crisis.

Por su parte, Casado lleva veinte días sin ofrecer una rueda de prensa, aunque difunde su estrategia de manera habitual y delega tanto en Cayetana Álvarez de Toledo como en Teodoro García Egea. La última vez que el líder popular respondió a preguntas de los medios fue el pasado 30 de marzo.

A lo largo de estas semanas, las desavenencias entre Sánchez y Casado han sido -y son- palpables. El PP ha apoyado los decretos de estado de alarma y sus prórrogas, no sin duras críticas hacia el Gobierno. Además, no se ha puesto del lado de las medidas económicas y laborales. Además, ha acusado al Ejecutivo de "mentir" y le ha criticado el hecho de que el presidente del Gobierno no se ponga en contacto con ellos.

Pedro Sánchez no aclaró este sábado por qué no llama directamente a Casado, al que sigue pidiendo lealtad. "Lealtad sí, pero no complicidad", comentó García Egea en este sentido. Los populares, además, censuraron a primeros de abril el plan comunicativo de Moncloa. "Lo que todos sabíamos y por lo que buena parte de la prensa protesta. Solo contestan a lo que quieren. Poco más que añadir. Todo nuestro apoyo a la prensa", comentaron sobre un sistema de preguntas que posteriormente se cambió, después de las quejas de los periodistas.

Por su parte, Pablo Casado mantiene el perfil bajo. Ocupa la primera línea con visitas a IFEMA y a Cáritas, pero las ruedas de prensa las delega en su equipo. Álvarez de Toledo desde el Congreso y García Egea desde la sede de Génova muestran y defienden los planes del PP en esta pandemia.