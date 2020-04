Monago pregunta dónde se han repartido las mascarillas que se ha esperado "un mes y medio" y ahora irán "a la basura"

En un vídeo difundido por redes sociales, Monago ha lamentado que la región lleve "un mes y medio esperando a las mascarillas del Gobierno de España y ahora son para tirarlas a la basura".

De este modo, ha recordado que Fernández Vara "rechazó comprar material", al contrario que hicieron otras comunidades autónomas, y el consejero de Sanidad "dijo que los extremeños no hicieran mascarillas en sus casas porque no estaban homologadas", y ahora "las que reparte el Gobierno tampoco lo están".

"Ahora, nuestros profesionales sanitarios tendrán que esperar y rezar, a ver si el próximo envío viene todo correcto" ha Monago, quien ha recordado que el Gobierno "de la excusa y la improvisación ha vuelto a hacer de las suyas" con esta compra de mascarillas defectuosas que se suma a otros episodios como la compra de test a China que no funcionaban o la compra de respiradores que requisados en Turquía.

Monago asegura que estas mascarillas se han repartido "por miles" en pisos tutelados, residencias de mayores, hospitales e incluso en las UCI.

"Ha sido tal el despropósito", continua Monago, que la Junta ha pedido a los profesionales sanitarios que rellenen "un parte de riesgo laboral" a quienes las hayan utilizado. "Más de un mes luchando a pecho descubierto contra el virus sin equipos de protección", ha añadido, para que ahora cuando llegan las mascarillas "haya que tirarlas al cubo de basura".

Ante esta situación, el presidente del PP ha lamentado que la Junta de Extremadura no haya informado sobre que las mascarillas defectuosas y ha pedido transparencia. "Se nos pide desde el gobierno que estemos unidos, pero lo que realmente quieren es que estemos callados" ha afirmado, porque "no se puede esperar un mes reclamando equipos de protección para que vengan defectuosos y no haya ningún plan alternativo".

LA REGIÓN CON LA PANDEMIA "MENOS CONTROLADA"

Para Monago, "todo llega tarde" a la región "como han llegado tarde todas las respuestas" que Fernández Vara ha ofrecido en esta crisis y que tienen como resultado que Extremadura sea "la región que menos controlada tiene la pandemia".

Así, ha apuntado que es la comunidad con "mayor porcentaje de fallecidos" en las residencias de mayores, con "casi el 90%", según Monago, que es la comunidad con "la tasa de crecimiento del virus más alto del país" y la segunda en la que "más capacidad de contagiar tiene una persona".

En definitiva, es la comunidad que "peor ha hecho las cosas" y también la que más tardará, ha añadido Monago, en recuperarse, y añade que esta situación tiene "responsables con nombres y apellidos" de una "gestión caótica y tardía" que "tendrá que tener algún día sus consecuencias".