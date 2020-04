Coronavirus.-PP pide el luto "inmediato" frente "a maniobra de distracción para camuflarlo" en San Fernando

Pérez se ha pronunciado de este modo después de que el Ayuntamiento haya confirmado que Espadas propondrá a los grupos municipales cambiar la entrega de medallas y reconocimientos de Sevilla que se celebra el día del San Fernando, patrón de la ciudad, por un homenaje a las víctimas del coronavirus y la declaración de tres días de luto oficial, desde el 30 de mayo al 2 de junio.

En un comunicado, Pérez ha considerado una "maniobra de distracción inducida por Moncloa retrasar hasta el día de San Fernando la declaración de luto oficial para evitar hacerlo durante el confinamiento".

Precisamente, el portavoz del Partido Popular recuerda que Sevilla ha decretado luto oficial para honrar la muerte del exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y de "un buen alcalde hispalense como lo fue Manuel del Valle". También, "para mostrar el duelo por el fallecimiento de seis ancianos en una residencia o para homenajear a una víctima de violencia de género", ha añadido.

Por todo ello, exige que se decrete "cuanto antes" la declaración de luto oficial ante el "sufrimiento extremo" de la sociedad sevillana, andaluza y española.

"La declaración de luto no tiene color político ni va aparejada de ninguna crítica institucional. Negarle a los fallecidos este homenaje demuestra que el alcalde está sometido a los cálculos políticos de Pedro Sánchez", ha añadido.

"Es un ejercicio de cinismo político hacer creer y aparentar que no pasa nada. Por todo ello, no hay un solo motivo que justifique la negativa a la medida salvo que quiera servir de coartada a la estrategiadictada por Pedro Sánchez para aparentar que en España no se estáviviendo una auténtica tragedia", ha concluido.