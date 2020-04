Policía y Guardia Civil alertan de la proliferación de bulos y estafas por Internet a causa del COVID-19

Según ha informado Delegación del Gobierno en Baleares este sábado en una nota de prensa, ante el aumento de las falsas informaciones sobre la pandemia que hay en la Red, los agentes recomiendan a la ciudadanía consultar las noticias en los medios oficiales.

Al respecto, ha añadido, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado también aconsejan no difundir información que no provenga de canales y fuentes oficiales, no compartir mensajes que puedan generar alarma a la población y también recuerdan que la creación y difusión de 'fake news' puede tener consecuencias penales.

Asimismo, ha señalado que especialistas en Delitos Tecnológicos y Telemáticos también han alertado de la ciberdelincuencia, que utiliza aplicaciones y cuentas maliciosas relacionadas con el coronavirus para llevar a cabo estafas 'on line' y que usa el COVID-19 como excusa para acceder a datos personales o bancarios de los usuarios.

Frente a estos hechos, ha indicado que los agentes han recomendado prestar "especial" atención al remitente de los correos electrónicos recibidos, evitar abrir los documentos y archivos adjuntos sobre elCOVID-19, recelar de solicitudes de datos de salud por Internet, no descargar e instalar aplicaciones no oficiales relacionadas con el coronavirus y, ante la menor sospecha de haber sido víctima de una estafa, comunicar lo ocurrido a la entidad bancaria.

Con todo, ha recordado que el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil cuenta con un canal de comunicación para luchar contra la ciberdelincuencia, a través de ciberestafas@guardiacivil.org y la Policía dispone de la dirección mallorca.participacion@policia.es para atender a los ciudadanos afectados.

GUARDIA CIVIL ACONSEJA ADOPTAR MEDIDAS EN DISPOSITIVOS DE TELETRABAJO

Por otro lado, Delegación del Gobierno en Baleares ha comunicado que, en relación con el teletrabajo que muchas empresas han adoptadopara hacer frente al COVID-19, la Guardia Civil aconseja que se adopten medidas para garantizar la seguridad en los dispositivos utilizados.

Al respecto, ha explicado que el Instituto Armado aconseja que elsistema operativo y las aplicaciones estén actualizados de forma correcta, cambiar periódicamente las contraseñas y no utilizar una única para todo, implementar doble factor de autotenticidad a los usuarios que realicen teletrabajo, disponer de un antivirus activo y no olvidar cerrar la sesión al terminar de trabajar.