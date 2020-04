Cs pide al Gobierno de Aragón que explique las medidas para ayudar al sector del calzado

Cs ha reafirmado su compromiso con el sector del calzado de la Comarca del Aranda, favoreciendo medidas para dar salida al stock de productos que se encuentra en las fábricas

La diputada del partido naranja, Jara Bernúes, ha recordado que Cs ha sido sensible a los problemas que atraviesa este sector, al que ha tendido la mano en múltiples ocasiones, ayudando a las empresas con ideas y propuestas para aliviar su situación "crítica".

En municipios de la Comarca como Illueca y Brea, "ya existía un grave problema laboral" dado que, desde los años 90, a la caída del sector zapatero se había sumado la pérdida de población. En los últimos veinte años han desaparecido 70 industrias de calzado y unos 1.200 empleos en esta comarca.

A esto se añade ahora la paralización de la actividad, lo que ha afectado al empleo y ha generado un excedente de stock en las fábricas de estas localidades.

"Hemos detectado este problema y hemos querido ayudar", ha subrayado Bernués, quien en estas semanas ha mantenido contacto telemático con la Asociación de fabricantes de calzado y afines de Zaragoza y provincia (AFCYA) para que puedan dar salida a sus productos, cuando se reinicie la actividad comercial, en las instalaciones del centro comercial Utrillas.

AYUDAS PARA EL SECTOR

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Illueca, José Javier Vicente Inés, ha recordado que en los años 90, mientras comunidades vecinas como La Rioja subvencionaban a sus empresas del calzado para dar a conocer sus marcas en ferias y eventos, "aquí no teníamos ayuda" y ha lamentado que "cada vez que ocurre algo y hay que dar el do de pecho y demostrar el apoyo al sector, no se sabe hacer".

En esta crisis sanitaria, algunas fábricas del calzado se han dedicado a elaborar batas y mascarillas, mientras que el sector "se viene abajo y se cae". "La gente no sabe si va a cobrar los zapatos que ha hecho para esta temporada, tenemos producto en stock y no se ha podido salir a vender para la temporada de invierno", ha aseverado.

Por último, ha advertido que en Illueca "el trabajo estará muy complicado en los próximos meses". "Nos queda una sensación de impotencia porque esto es lo que le faltaba a la zona y al sector", ha concluido.