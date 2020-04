Sanidad señala tres grandes focos en España y pide prorrogar la alarma, pero relajando restricciones

El Gobierno sigue manteniendo la cautela, pero ahora lo hace entre la polémica desatada por el recuento de casos y por los plazos que se manejan para la desescalada, fase en la que España todavía no se encuentra. El comité técnico de la crisis del coronavirus compareció de nuevo este sábado para explicar que el incremento de las pruebas ha producido ciertos cambios en los datos, pero también hay en esto "un periodo de adaptación". Por eso los datos son "variables" de un día para otro.

En este sentido, el director de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, desarrolló que "hay que tener cierto cuidado" a la hora de valorar los datos, y dejó claro que las cifras de fallecidos "siguen siendo altas", aunque en cierta manera "se han estabilizado". Esperan que siga la dinámica, por ejemplo, de los hospitalizados. "Estamos en una fase muy obvia de descenso, pero todavía tenemos un número de casos importante" que lleva a tener "mucho cuidado".

Sanidad advirtió de que en España sigue habiendo "tres grandes focos" de contagio, y que por eso hay que mantener la precaución. Madrid y sus zonas cercanas, Castilla-La Mancha y Castilla y León, las comunidades del norte y Cataluña tienen una evolución diferente del virus a la que se presenta en otras comunidades autónomas. Madrid, de hecho, sigue siendo la más afectada por la pandemia.

Centros sanitarios, supermercados y residencias de ancianos son los tres grandes núcleos para la transmisión del virus, y que trasciende del tiempo que lleva confinada la población. Hay retraso en la transmisión, aclaró Simón, por culpa de la aparición de los síntomas, pero la tendencia es buena. Eso llevará al país a poder tomar medidas de transición en un plazo bastante corto.

Y la prórroga del estado de alarma es una evidencia. "Las medidas no se pueden quitar de un día para otro" porque la situación "tiene que seguir controlándose". Pero en ese proceso de transición "se tienen que ir modificando cosas para que se favorezca" el camino hacia una situación "un poco más normal". Así, el comité técnico se abre a la salida de los niños en las próximas semanas.

"Aumentar la capacidad diganóstica implica la detección de más casos", asumió Simón, defendiendo el aumento de test que ha hecho el Gobierno. España sigue siendo el país con más casos de Europa. "Vamos a tener un incremento de casos", siguió, y pidió "interpretar y conocer bien" los datos con los que se está trabajando. El aumento, eso sí, "no es sustancial".

La evolución de la epidemia es "buena" en las últimas semanas, pero "esto no se ha terminado todavía". Fernando Simón pide mantener la cautela para "no tirar por tierra" lo realizado hasta ahora. Y es que el tema de los datos ha sido clave durante toda la comparecencia.

"Nosotros no nos podemos inventar los datos, las cifras son las facilitadas por las comunidades autónomas"

"Nosotros no nos podemos inventar los datos", aseguró el director de Alertas y Emergencias Sanitarias. Las cifras "son las facilitadas por las comunidades", y lo que se ha logrado, dijo Simón, es "tener más detalles". La nueva fórmula para recoger los datos necesita un margen: "No se puede hacer de un día para otro". Sanidad, por tanto, se ha escudado en que el cambio de modelo "lleva su tiempo".

Respecto a los datos de los meros sospechosos, el Ministerio no comenzará a trabajar sobre ellos hasta que la transmisión de la enfermedad no sea baja, porque son más importantes "a nivel local" que desde el punto de vista nacional. Además, hizo hincapié en la probabilidad de tener coronavirus o no en función de los síntomas y en función de la época del año. "Hay datos que no son sólidos", apuntó Simón.

Sobre los fallecidos "sospechosos", Fernando Simón aclaró que el sistema para analizar esos casos es "diferente". Se trata de una cuestión de "interpretación", siguió, para añadir que "todas las muertes" están contabilizadas. En ese aspecto se profundizará cuando se ralentice la expansión de la pandemia.

Labores de desinfección y más detenciones

Por su parte, las Fuerzas Armadas, en palabras del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Miguel Villarroya, siguen con las labores de desinfección, que este sábado se irán por ejemplo, al hospital de IFEMA, entre otros lugares de toda España. También Mercabarna o MercAsturias. La UME también estará involucrada en la "formación" de organismos civiles. Valoró, además, la instrucción de la Guardia Real para dar apoyo al trabajo del Ejército.

En materia delictiva, Policía Nacional y Guardia Civil comentaron las operaciones realizadas en las últimas horas, con un aumento de los detenidos respecto a días anteriores. "Sigue habiendo gente incívica e insolidaria", sostuvo la comisaria Pilar Allué. "Ojalá pudiéramos decirles que el número de personas irresponsables e insolidarias es cero", sentenció.

También se ha realizado comprobaciones y detenciones por posibles casos de violencia machista, tal como se contó en la rueda de prensa. "Las mujeres que puedan ser víctimas, los familiares, o los vecinos, no duden en ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil", dijo el general José Manuel Santiago. "La labor de todos es importante. Un día menos", concluyó.