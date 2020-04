La OMS advierte: "No hay evidencia de que los supervivientes de coronavirus generen inmunidad"

Es una afirmación que todo el mundo quiere creer, como dosis de optimismo, pero no hay evidencias de la misma. La OMS no está segura de que la presencia de anticuerpos en la sangre brinda protección total contra la reinfección con el nuevo coronavirus, según explicaron los principales expertos de la organización. "No hay evidencias de que los supervivientes de coronavirus generen inmunidad".

"Una gran cantidad de información preliminar que nos llega en este momento sugiere que un porcentaje bastante bajo de la población se llega a inmunizar", sentencian. De esta forma, el principal reto de los gobiernos, que es lograr la inmunidad colectiva, sería harto complicado.

La doctora Maria Van Kerkhove, jefa de la unidad de enfermedades emergentes de la OMS, evidenció estas dudas. "Estas pruebas de anticuerpos podrán medir ese nivel de presencia serológica, pero eso no significa que alguien con anticuerpos sea inmune", matizó.

Es una hipótesis muy lejana todavía el hecho de que una buena parte de la ciudadanía mundial quede inmunizada. "En este momento no tenemos evidencia de que el uso de una prueba serológica pueda demostrar que un individuo es inmune o está protegido contra la reinfección", avisan.