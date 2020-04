Distintas causas... ¿Mismo destino? Qué diferencias y similitudes hay entre la crisis del coronavirus y la de 2008

Hay generaciones que no salen de su asombro. Vivieron hace doce años el estallido de la crisis económica de la que muchos sectores siguen pagando el peaje. La quiebra de Lehmann Brothers dio paso a una recesión sin precedentes. Y cuando el mundo parece no haberse recuperado del todo, el coronavirus avisa de una posible ruptura financiera. "Será peor, mucho peor", sostuvo la presidenta del FMI, Kristalina Georgieva. Pero, ¿qué pueden tener en común la crisis económica de 2008 con lo que puede provocar la actual?

"Esta no es una crisis que esté provocada por malas decisiones o malas políticas", aclara a 20minutos el investigador de Elcano Enrique Feás. En este caso el sistema financiero no se rompe del todo, como sí ocurrió entonces, simplemente se agujerea por culpa de una crisis sanitaria sin precedentes. El Gobierno español, por ejemplo, ha insistido en que primero "hay que acabar con el virus" para posteriormente abordar la recuperación, que muchos Estados se han empeñado en llamar "reconstrucción". Consiste en hacer arreglos, no en levantar el sistema de nuevo.

El hecho de que los efectos sean colectivos hace que la responsabilidad tenga que serlo también. "O salimos unidos, o no salimos", expresó el líder de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano. El componente de solidaridad es fundamental en una crisis como esta, y la UE cuenta ya con mecanismos creados precisamente durante la crisis económica.

La recesión de hace doce años pilló a la Unión Europea con muchas lagunas. Ahora ya cuenta con mecanismos de protección que, bien usados, pueden hacer que las consecuencias en el medio plazo no sean tan duras. Valga de referencia el acuerdo del Eurogrupo que tendrá que ser debatido en el Consejo Europeo del próximo 23 de abril.

El pacto consta de medio billón de euros en ayudas en tres bloques diferentes. El apoyo a los Estados se hace a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), creado precisamente en plena crisis, en el año 2011. Sirve para facilitar ayuda financiera en forma de préstamos a los países de la zona euro que sufran graves problemas de financiación. Cuenta con unas condiciones estrictas que ahora se han relajado ante la petición de una "respuesta común".

¿Y los sectores más afectados?

Los sectores del transporte, de la automoción, la electrónica y el retail son los que más riesgo presentan por el impacto que el confinamiento decretado en gran parte del mundo. El investigador de Elcano Federico Steinberg explica a 20minutos que las crisis no son comparables en su origen pero "puede que lo sean en sus consecuencias". Eso sí, deja claro que en la de 2008 "había problemas de tipo estructural" y ahora "nos enfrentamos a algo exógeno", es decir, que viene de fuera

El analista deja claro que no es posible aventurarse del todo en esas consecuencias porque "no sabemos qué duración tendrá la crisis". Las evoluciones similares se verán "en las Bolsas y en el desempleo", asevera Steinberg. Pero tiene que quedar claro que "veníamos de un crecimiento sólido antes del coronavirus".

"Lo que sí nos vamos a encontrar es un shock de la oferta de bienes y servicios por la paralización de la actividad", prosigue el investigador. De momento, la crisis es sanitaria y hay que ver "si muta en una crisis financiera, que esperemos que no". Por tanto, la pandemia puede tener consecuencias similares en la economía a la crisis financiera.