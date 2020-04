La indignación de sanitarios que han usado las mascarillas defectuosas del Gobierno

Algunos profesionales sanitarios han denunciado que el lote de mascarillas defectuoso adquirido por el Gobierno sí ha sido utilizado en sus centros de trabajo, contradiciendo la afirmación del Ejecutivo de que estas mascarillas no llegaron a emplearse en hospitales.

"Llevamos una semana sin estar protegidos y sin proteger a nuestros pacientes", dice una sanitaria.

"Yo he realizado mi turno con ella, he realizado maniobras de riesgo, generadoras de aerosolas, hemos extubado a pacientes, aspirado a varios pacientes, y no estaba protegido", dice otro.

El líder del PP, Pablo Casado, ha criticado al Gobierno y ha dicho que "no puede haber material defectuoso. Un país en la Europa del siglo XXI no puede comprar a proveedores no homologados".

La orden de retirada ha sido emitida y los centros hospitalarios han enviado mensajes a sus trabajadores pidiendo que se deshagan de ellas.

Algunos hospitales ya han anunciado que repetirán el test de Covid-19 a aquellos sanitarios que las hayan utilizado por si se han contagiado.